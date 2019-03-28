Женщина родила двойняшек от двух разных отцов: вскрылась измена

Китаянка из города Сямынь (провинция Фуцзянь) родила двойняшек от разных отцов.

Это выяснилось после теста ДНК, который проводился при регистрации новорожденных в отделении полиции. Он показал, что муж женщины приходится отцом лишь одному ребенку, сообщает Daily Mail.

Правда, мужчина еще до этого заметил, что один из близнецов совсем не похож на него.

Муж попытался получить объяснения от жены. В итоге, женщина призналась, что однажды изменила ему с другим мужчиной, который и стал отцом одного из двойняшек.

Рождение двойни, зачатой от двух мужчин, — исключительно редкий феномен, который называют гетеропатернальной суперфекундацией. По разным оценкам, его вероятность составляет от одного на 400 до одного на 13 тысяч случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании гей-пара впервые завела ребенка от суррогатной матери, которую оплодотворили сразу оба родителя.

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