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Женщина родила двойняшек от двух разных отцов: вскрылась измена

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Китаянка из города Сямынь (провинция Фуцзянь) родила двойняшек от разных отцов.

Это выяснилось после теста ДНК, который проводился при регистрации новорожденных в отделении полиции. Он показал, что муж женщины приходится отцом лишь одному ребенку, сообщает Daily Mail.

Правда, мужчина еще до этого заметил, что один из близнецов совсем не похож на него.

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Женщина родила двойняшек от двух разных отцов: вскрылась измена

Муж попытался получить объяснения от жены. В итоге, женщина призналась, что однажды изменила ему с другим мужчиной, который и стал отцом одного из двойняшек.

Рождение двойни, зачатой от двух мужчин, — исключительно редкий феномен, который называют гетеропатернальной суперфекундацией. По разным оценкам, его вероятность составляет от одного на 400 до одного на 13 тысяч случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании гей-пара впервые завела ребенка от суррогатной матери, которую оплодотворили сразу оба родителя.

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Место
Китай
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