Землю накроет сильная магнитная буря: чего ожидать и как спастись

Во второй половине августа Землю вновь накроют магнитные бури. Начало пикового периода приходится на эту неделю. Сильные бури начнутся, как утверждают эксперты, 17 августа и продлятся до 21 августа.

Так, по последним данным, возмущение магнитосферы достигнет 4 баллов.

Медики подчеркивают, что бури не сказываются на здоровых людях, однако их влияние могут ощутить на себе метеозависимые, а также люди с болезнями сердца и сосудов.

Гипертоникам грозит повышенное артериальное давление, гипотоникам, наоборот, пониженное. Также может наблюдаться снижение работоспособности, обострение хронических заболеваний, головные боли, повышение тревожности, бессонница.

Для предотвращения проблем со здоровьем гипертоникам советуют уменьшить употребление соли и пить больше воды. Гипотоникам - употреблять тонизирующие настойки, к примеру, лимонника или элеутерококка.

Кроме этого, людям советуют отказаться от употребления алкоголя, тяжелой для желудка пищи, чаще проветривать помещение и выходить на прогулки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Землю накроет еще одна мощна магнитная буря.