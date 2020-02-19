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Зеленый чай исцеляет от смертельной болезни - ученые

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Комбинация экстракта зеленого чая и физических упражнений способны снизить тяжесть неизлечимой жировой болезни печени на 75%.

К такому выводу пришли ученые из Университета штата Пенсильвания (США). Они провели эксперимент с участием мышей, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров, передает MedicalXpress.

В одной из групп грызуны в течение 16 недель сидели на диете с высоким содержанием жиров и потребляли экстракт зеленого чая, а также регулярно бегали в колесе.

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Зеленый чай

Зеленый чай

Иллюстрация

Выяснилось, что в результате в их печени было в четыре раза меньше липидных отложений по сравнению с контрольными грызунами.

Таким образом, допускается, что сочетание зеленого чая и физических упражнений может быть действенным и простым способом борьбы с заболеванием.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалисты назвали девять свойств зеленого чая, которые могут испортить здоровье.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
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