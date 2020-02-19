Зеленый чай исцеляет от смертельной болезни - ученые

Комбинация экстракта зеленого чая и физических упражнений способны снизить тяжесть неизлечимой жировой болезни печени на 75%.
К такому выводу пришли ученые из Университета штата Пенсильвания (США). Они провели эксперимент с участием мышей, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров, передает MedicalXpress.
В одной из групп грызуны в течение 16 недель сидели на диете с высоким содержанием жиров и потребляли экстракт зеленого чая, а также регулярно бегали в колесе.
Зеленый чай
Иллюстрация
Выяснилось, что в результате в их печени было в четыре раза меньше липидных отложений по сравнению с контрольными грызунами.
Таким образом, допускается, что сочетание зеленого чая и физических упражнений может быть действенным и простым способом борьбы с заболеванием.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалисты назвали девять свойств зеленого чая, которые могут испортить здоровье.
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