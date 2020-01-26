Зеленский вызвал к себе главу МОЗ из-за коронавируса: что намерены делать

В Украине не зафиксировано заражение граждан коронавирусом 2019-nCoV, который распространяется из Китая. А выявленные случаи, о которых сообщалось ранее, были обычным гриппом.

Об этом заявила руководитель Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая на совещании с президентом Владимиром Зеленским. Его глава государства созвал для обсуждения мер, которые Минздрав принимает в связи с распространением смертельного вируса, передает пресс служба ОП.

Так, по словам министра здравоохранения, в возглавляемом ей ведомстве постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий. Кроме этого, министерство подготовило порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.

Владимир Зеленский и Зоряна Скалецкая

"Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системам для выявления и исключения подозрительных случаев о том, касаются они или нет китайского коронавируса. Есть ежедневное взаимодействие с международными организациями, которые мониторят ситуацию на глобальном, межгосударственном уровнях", – подчеркнула Скалецкая.

Ее заместитель Виктор Ляшко добавил, что Минздрав постоянно информативно сотрудничает с пограничной службой. В частности, в аэропортах подготовлено инструкцию по правильному реагированию и проверке пассажиров. Он также заверил, что в Украине готовы лечить вирус, если его действительно будет обнаружено.

Зеленский встретился с представителями Минздрава из-за коронавируса president.gov.ua

"Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться. С помощью таких же технологий они лечат гриппоподобные заболевания", – отметил Ляшко.

Со своей стороны президент подчеркнул необходимость улучшить информирование граждан и сформировать четкие рекомендации. В частности, по его словам, украинцам стоит напомнить о стандартных мерах в целом для ограждения от зимних болезней, и призвать избегать поездок в определенные страны.

Зеленский встретился с представителями Минздрава из-за коронавируса president.gov.ua

"Надо усилить коммуникацию. Люди ее не видят. В новостях нам сообщают только статистику – где и сколько случаев. Но говорят, что нам нужно делать. Нужно сформировать рекомендации первоочередных действий, которые необходимо делать людям даже в случае обычного сезонного заболевания ОРВИ", – сказал Зеленский.

Глава государства предложил укомплектовать в аэропорту "Борисполь" медицинский штаб или временную службу. На это представители Минздрава заверили, что в настоящее время уже рассматривается возможность создания специальной лаборатории для оперативного выявления вирусов.

Зеленский встретился с представителями Минздрава из-за коронавируса president.gov.ua

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