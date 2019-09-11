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/ Здоровый образ жизни

Жир на животе оказался очень опасным для здоровья

1.9т Читать материал на украинском

Висцеральный (брюшной) жир оказался чрезвычайно опасным для здоровья. Он провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и прочих заболеваний.

К такому выводу пришли специалисты из Уппсальского университета Швеции. Причем внутренний жир особенно опасен для женщин.

"Такие результаты нас удивили. Особенно, если учитывать, чем грозит килограмм брюшного жира. Так, каждый набранный килограмм висцерального жира может увеличить риск развития диабета второго типа у женщин более чем в семь раз. Такое же количество жира у мужчин повышает вероятность появления заболевания чуть более чем в два раза", – сказал доктор Аса Йоханссон.

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Он добавил, что во время набора веса риск получить диабет значительно выше у менее полных людей. Появление же дополнительного жира у достаточного полного человека действует на здоровье менее губительно.

Причиной появления абдоминального жира ученые называют малоподвижный образ жизни.

Жир на животе оказался опасным для здоровья

Жир на животе оказался опасным для здоровья

the-challenger

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы эффективные способы избавиться от жира на животе.

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Тема
ожирение
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну лишний вес конечно здоровья не добавляет,но и спортзал тоже нужно с умом,а так как молодежь жрет химию в спортзале то к 35 годам 90% качков стойкие импотентов и уж лучше иметь диабет чем эректильную дезфункцию)))))))))
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