Женщине удалось сбросить 340 килограммов: фото до и после

Американка Милла Кларк, весившая 340 килограммов, смогла похудеть почти в пять раз.

Так, женщина, с детства страдала от ожирения. Когда она вышла замуж, ее вес составлял более 180 килограммов, а после рождения первого ребенка он превысил 220 килограммов, пишет Daily Mail.

Затем ее состояние усугубилось тем, что на ноге начала расти лимфедема. Со временем вес этого образования достиг 20 килограмм. Из-за этого женщина перестала ходить.

Милла Кларк до похудения Скриншот с видео

Однако, три года назад специалист по бариатрической хирургии Юнан Новзарадан согласился помочь Кларк. Ее похудение снимали для реалити-шоу My 600lb Life, которое выходит на канале TLC.

Сначала женщине пришлось самостоятельно сбросить 45 килограммов. Лишь после этого ее смогли прооперировать и удалить лимфедему. В течение следующих трех лет женщина пережила бариатрическую операцию, удаление излишков кожи и протезирование коленных суставов. После окончания лечения ее вес сократился до 70 килограммов.

Милла Кларк после похудения Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Великобритании провели исследование, которое доказало эффективность замены углеводов на жиры в питании.

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