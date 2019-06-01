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/Здоровый образ жизни

Женщина отказалась от алкоголя, и это полностью изменило ее жизнь

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Молодая британская блогер Лори Макаллистер бросила пить в один момент, что помогло ей существенно изменить свою жизнь к лучшему и обзавестись собственным жильем.

Свою историю 28-летняя женщина рассказала BBC.

Отмечается, что женщина жила в Лондоне и постоянно развлекалась, выпивала с друзьями, была занята разными делами и плохо питалась.

По ее словам, ее друзья бы не сказали, что у нее проблемы с алкоголем, но постоянное беспокойство только усугублялось пьянством, вследствие чего она все чаще просыпалась, не понимая, как добралась домой.

Женщина отказалась от алкоголя, и это полностью изменило ее жизнь

В один день она проснулась совершенно разбитой и создала блог под названием "Девушка и Тоник", где напоминала себе, что употреблять алкоголь для веселья совершенно не обязательно.

Вскоре после этого у нее стали появляться новые накопления, она поняла, что хочет более размеренной жизни, чем в Лондоне, и решила купить жилье в провинции.

Для начала Лори переехала на полгода к родителям, а потом сняла дом у брата, дополнительно стала преподавать йогу, при этом, родные полностью ее поддерживали.

Женщина отказалась от алкоголя, и это полностью изменило ее жизнь

"Они поддерживают мое решение стать самым счастливым человеком, каким я могу быть. Было очень приятно иметь их поддержку и жить ближе к ним", - говорит блогер.

За 18 месяцев она сэкономила 10 тысяч фунтов (340 тысяч гривен) и уже купила свой дом, перестала платить за аренду, начала читать книги и завела собаку.

Женщина отказалась от алкоголя, и это полностью изменило ее жизнь

Хотя Лори говорит, что никогда не отличалась сильной волей, в окружении она считалась "извращенцем" из-за отказа пить, но нашла не пьющих друзей.

"Для меня все зависит от выбора - вы все равно можете быть счастливым нормальным человеком без выпивки", - говорит она.

Женщина отказалась от алкоголя, и это полностью изменило ее жизнь

Напомним, ранее стало известно, какими жестокими последствиями обернулась для женщины экономия на пластических операциях.

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