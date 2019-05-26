Здоровый сон: 7 причин спать на левом боку

Ученые напоминают, что поза, в которой вы спите, имеет большое значение. Положение тела во сне может стать причиной храпа и проблем с желудочно-кишечным трактом. Также от того, как вы устроились в впостели, зависит работа сердца.

Некоторые люди малоподвижны во сне, другие постоянно ворочаются. Кажется, это не имеет большого значения, но ровно до того момента, пока вы не просыпаетесь с чувством боли в теле.

Стоит помнить, что когда вы спите, ваше тело продолжает активно работать. ЖКТ переваривает пищу, мозг анализирует новую информацию, кровь циркулирует по венам и сосудам, клетки размножаются, а иммунная система сражается с возможной инфекцией. Как выяснилось, позиция, которую вы занимаете во время сна, имеет огромное значение в том, насколько эффективны все эти процессы, и на самом деле существует лучшая поза.

Спать чаще на левом боку - золотой стандарт, и у нас есть 7 веских причин, почему это так, пишет Health and Human.

Работа ЖКТ

Пищеварение продолжается независимо от того, бодрствует человек, или спит. Вы можете помочь своему телу выполнять эту работу с минимальными усилиями, умостившись на левый бок. Дело в том, что желудок смещен влево, и такая позиция во сне во-первых позволяет пище легче продвигаться в толстую кишку., а во-вторых способствует свободному потоку пищеварительных ферментов.

Особенность строения сердечно-сосудистой системы

Это может показаться несущественным, но когда вы спите на левой стороне, то облегчаете работу сердцу. Ваша аорта несет кровь, насыщенную кислородом, от сердца ко всем частям тела. Аорта изгибается влево в самом начале своего пути.

Положение позвоночника во время сна

Чем больше давление на спину во время сна, тем больше усилий требуется вашим мышцам, чтобы держать все на своем месте. Кто из нас не просыпался хоть раз с напряжением в спине или шее после ночи в неудобном положении? Сон на левом боку снимает нагрузку с позвоночника и помогает избавится от боли в спине благодаря уже описанному выше улучшению кровообращения. Врачи называют это "каскадным эффектом", когда благодаря правильной работе кровеносной системы уменьшается напряжение в мышцах.

Движение лимфы и иммунитет

Лимфатическая система представляет собой сеть сосудов, которые несут прозрачную жидкость, называемую лимфой. Эта система играет ключевую роль в распределении жидкости в организме, и, как следствие, влияет на иммунную функцию. Лимфа помогает очищать клетки от токсинов и продуктов жизнедеятельности, поэтому блокировка в любом месте системы может ухудшить общее состояние. Сон на левой стороне тела помогает лимфатической системе отфильтровывать отходы.

Избавление от изжоги

Изжога часто является побочным эффектом еды перед сном, поскольку положение лежа упрощает проникновение желудочного сока в пищевод. Ученые обнаружили, что сон на левом боку сводит к минимуму шансы возникновения изжоги, в то время как сон на правой – наоборот ее провоцирует. Это связано с тем, что во время сна на правой стороне нижний пищеводный сфинктер расслабляется и легко может пропустить кислоту в пищевод.

Если женщина беременна

Лежа на левом боку женщина обеспечивает лучший приток крови к плоду, а значит ребенок точно получает необходимый кислород и питательные вещества.

Храп во сне

Если ваш любимый человек храпит, или вы сами страдаете храпом, то точно не следует спать на спине. Ведь во сне рот, горло и язык расслабляются и могут частично перекрывать дыхательные пути. Поэтому лучше перевернуться на бок.

Совет

Попробуйте спать с подушкой между коленями или за спиной, чтобы не допустить перекатывания. Другой трюк: поменяйтесь со своим партнером местами в постели, это заставит ваш мозг снова решать, какая позиция сна "правильная", и будет легко завести новую привычку спать на левом боку.

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