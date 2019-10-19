Здоровый и качественный сон: ученые назвали главные секреты

Оптимальная продолжительность сна является индивидуальной для каждого человека, но всем без исключения нужно придерживаться единых правил, чтобы ночной отдых был качественным.
В первую очередь, все лекарства нужно принимать только по назначению врача, поскольку некоторые медикаменты могут мешать нормальному сну, сообщили на странице украинских медиков-блогеров "Свой док" в Instagram.
Второе правило – спальня должна ассоциироваться с отдыхом, а не рабочим местом. Не стоит долго смотреть на ночь телевизор, а компьютером и вовсе лучше пользоваться в другом помещении.
"Если у вас есть источники света и шума, и вы не можете ими руководить, например музыка соседей или фонарь на улице, используйте маску для сна и беруши. Заботьтесь, чтобы спальня была прохладной, открывайте перед сном окна на несколько минут или включайте кондиционер, подбирайте необходимую одежду и одеяла", – посоветовали врачи.
Сон
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Медики подчеркнули, что если у вас есть проблемы с засыпанием, вы долго крутитесь в кровати и не можете отдохнуть, нужно использовать методики релаксации.
Гігієна сну ⠀ Гарний сон - не означає просто багато сну, кількість, яка потрібна кожній людині різна. Важливою є якість сну. Дотримання певних порад може допомогти у налагодженні проблем зі сном. ⠀ З д о р о в ’ я ⠀ Як знає кожен, хто намагався заснути із закладеним носом або головним болем, проблеми з фізичним здоров'ям можуть перешкоджати хорошому сну. Намагайтеся уникати прийому ліків, не порадившись з лікарем, оскільки іноді вони можуть перешкоджати нормальному сну, якщо вам не підходять. ⠀ С е р е д о в и щ е ⠀ Спальня повинна бути в такому місці, яке асоціюється зі сном. По мірі можливості, краще дивитись телевізор, користуватися комп'ютером в іншому приміщенні. Загальними факторами, які можуть впливати на наш сон, є світло, шум і температура. Якщо у вас є джерела світла і шуму, якими ви не можете керувати, наприклад, від вуличного ліхтаря або музики сусіда, ви можете використовувати маску для очей або беруші. Дбайте про те, щоб спальня була прохолодною, відчиняйте вікна перед сном на декілька хв в прохолодну пору або включайте кондиціонер в спекотний період, підбирайте відповідні ковдри, одяг. ⠀ В і д н о ш е н н я ⠀ Лежати несплючи в ліжку, особливо перед важливим днем, може змусити нас хвилюватися і відповідно ці хвилювання ускладнюють засинання. Прогресивні методики релаксації можуть допомогти вам розслабитися в цей час - безкоштовний аудіо-путівник по прогресивному розлабленню можна завантажити з веб-сайту сну Фонду Психічного здоров`я: www.HowDidyouSleep.org. Якщо у вас проблеми зі сном продовжуються більше місяця - зверніться до лікаря! ⠀ С п о с і б ж и т т я ⠀ Не слід їсти велику кількість їжі, напої, що містять багато кофеїну або цукру перед сном. Фізичні навантаження краще не робити перед сном, тому що вони збільшують викид адреналіну в організмі, що ускладнює сон. ⠀ Джерело: Mental Health Foundation ⠀ Автор: @dr_beata_nad ⠀ Хорошого вам сну 💫
Как писал OBOZREVATEL, часто качественному сну препятствуют стереотипы и мифы, связанные с этим видом отдыха. К примеру, многие верят в правдивость трактований в сонниках.
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