Здоровый и качественный сон: ученые назвали главные секреты

Оптимальная продолжительность сна является индивидуальной для каждого человека, но всем без исключения нужно придерживаться единых правил, чтобы ночной отдых был качественным.

В первую очередь, все лекарства нужно принимать только по назначению врача, поскольку некоторые медикаменты могут мешать нормальному сну, сообщили на странице украинских медиков-блогеров "Свой док" в Instagram.

Второе правило – спальня должна ассоциироваться с отдыхом, а не рабочим местом. Не стоит долго смотреть на ночь телевизор, а компьютером и вовсе лучше пользоваться в другом помещении.

"Если у вас есть источники света и шума, и вы не можете ими руководить, например музыка соседей или фонарь на улице, используйте маску для сна и беруши. Заботьтесь, чтобы спальня была прохладной, открывайте перед сном окна на несколько минут или включайте кондиционер, подбирайте необходимую одежду и одеяла", – посоветовали врачи.

Сон medium

Медики подчеркнули, что если у вас есть проблемы с засыпанием, вы долго крутитесь в кровати и не можете отдохнуть, нужно использовать методики релаксации.

Как писал OBOZREVATEL, часто качественному сну препятствуют стереотипы и мифы, связанные с этим видом отдыха. К примеру, многие верят в правдивость трактований в сонниках.

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