Занятия спортом на жаре: фитнес-тренер дала дельные советы

Известный фитнес-тренер Анастасия Новикова рассказала, почему в летнее время, с повышением температуры воздуха, появляется вялость и вместе этим нежелание тренироваться.
Как с этим бороться и заниматься спортом во время жары, она объяснила на своей странице в Instagram.⠀
Тренировки в жару
Журнал Здоровье
Вода. Питьевой режим никто не отменял, пейте чистую негазированную воду маленькими порциями в течение дня, постоянно.
Никаких сладких газировок, коктейлей, лимонадов с сахаром и так далее. Воду не заменит ничего!
Пейте во время тренировок инозин: помогает чувствовать себя лучше, улучшая кровообращение сердечной мышцы, улучшает транспорт кислорода в клетки мышечных тканей, пополняет запасы энергии, расходуемые при физических нагрузках.
Еще одна полезная добавка - изотоник. Этот напиток восполняет потерю основных электролитов: натрий, калий, магний; восстанавливает водно-солевой баланс организма.
Еще одной хорошей добавкой для поддержания сердца является Л-карнитин, пить в течение дня по 2-3 раза в день.⠀
Что касается самых тренировок: ⠀
необходимо увеличить время отдыха между подходами, дыхание должно полностью восстанавливаться;
снизьте интенсивность тренировок, не гонитесь за новыми рекордами или надеждами "накачаюсь за месяц перед отпуском".
ТРЕНИРОВКИ ВО ВРЕМЯ ЖАРЫ ☀️ ⠀ В летнее время, с повышением температуры воздуха появляется вялость, усталость, одышка, теряется аппетит и вместе со всем этим багажам и желание тренироваться, правда? ⠀ Как с этим бороться? ⠀ 🧡Вода и ещё раз ВОДА 💧 Питьевой режим никто не отменял 😊 Пейте чистую негазированную воду маленькими порциями в течении дня, постоянно! Ну и конечно никаких сладких газировок, коктейлей мохито, лимонадов с унцией сахара и так далее. Воду не заменит ничего! 🙏🏻 ⠀ 🧡Пейте во время тренировок инозин: помогает вам чувствовать себя лучше во время тренировки, улучшая кровообращение сердечной мышцы; - улучшает транспорт кислорода в клетки мышечных тканей, пополняет запасы энергии, расходуемые при физических нагрузках; ⠀ 🧡 Еще одна добавка, крайне полезна для меня - изотоник 🥤 Этот напиток восполняет потерю основных электролитов: натрий, калий, магний. Восстанавливает водно-солевой баланс организма. ⠀ 🧡 Ещё одной хорошей добавкой для поддержания сердца является Л карнитин. Я его пью в течении дня по 2-3 раза в день. ⠀ Что касается самых тренировок: ⠀ 🧡 необходимо увеличить время отдыха между подходами! Дыхание должно полностью восстанавливаться; 🧡снизьте интенсивность тренировок, не гонитесь за новыми рекордами или надеждами "накачаюсь за месяц перед отпуском" 🤗 ⠀ Спасибо за ваше внимание)) Если информация полезна, жду обратную связь ❤️☺️ . . . #тренировкивжару #инозин #фитнестренер #fitnote_добавки #фитнесблог #онлайндиетолог #тренеркиев #фитнесшкола
Как писал OBOZREVATEL, для поддержания стройности нельзя на завтрак есть каши быстрого приготовления, гранолу и хлопья с сахаром. Вместо этого лучше выбрать цельные злаки, яйца, фрукты и овощи.
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