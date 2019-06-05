Занятия спортом на жаре: фитнес-тренер дала дельные советы

Известный фитнес-тренер Анастасия Новикова рассказала, почему в летнее время, с повышением температуры воздуха, появляется вялость и вместе этим нежелание тренироваться.

Как с этим бороться и заниматься спортом во время жары, она объяснила на своей странице в Instagram.⠀

Тренировки в жару Журнал Здоровье

Вода. Питьевой режим никто не отменял, пейте чистую негазированную воду маленькими порциями в течение дня, постоянно.

Никаких сладких газировок, коктейлей, лимонадов с сахаром и так далее. Воду не заменит ничего!

Пейте во время тренировок инозин: помогает чувствовать себя лучше, улучшая кровообращение сердечной мышцы, улучшает транспорт кислорода в клетки мышечных тканей, пополняет запасы энергии, расходуемые при физических нагрузках.

Еще одна полезная добавка - изотоник. Этот напиток восполняет потерю основных электролитов: натрий, калий, магний; восстанавливает водно-солевой баланс организма.

Еще одной хорошей добавкой для поддержания сердца является Л-карнитин, пить в течение дня по 2-3 раза в день.⠀

Что касается самых тренировок: ⠀

необходимо увеличить время отдыха между подходами, дыхание должно полностью восстанавливаться;

снизьте интенсивность тренировок, не гонитесь за новыми рекордами или надеждами "накачаюсь за месяц перед отпуском".

Как писал OBOZREVATEL, для поддержания стройности нельзя на завтрак есть каши быстрого приготовления, гранолу и хлопья с сахаром. Вместо этого лучше выбрать цельные злаки, яйца, фрукты и овощи.

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