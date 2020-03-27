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Залог крепкого иммунитета: эксперты рассказали, как правильно спать, чтоб не болеть

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Врачи в один голос твердят: без качественного сна организм становится ослабленным и будет легко поддаваться любой инфекции. Потому в условиях карантина и повышенного риска заражения коронавирусом это условие особенно важно.

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Но, как говорят эксперты, важно не просто много спать, а спать правильно – так, чтобы организм полноценно отдыхал и заряжался энергией.

Итак, MedOboz собрал для вас ряд рекомендаций специалистов, следуя которым вы научитесь качественному сну.

Тратьте на засыпание не более 15 минут

Идеальный вариант для засыпания – лег, прикрыл глаза и уснул. А не полежал час на одном боку, потом еще полчаса - на другом, заставляя себя "отключиться".

Второй вариант – такое себе насилие на собственным организмом, в результате которого уснуть таки получится, но при этом нервная система продолжит бодрствовать, от чего утром вы проснетесь таким же уставшим, как и были до сна.

"Если вы понимаете, что не можете уснуть, вставайте с кровати и идите заниматься чем-то монотонным: напишите на бумаге какой-то текст (например, стих или песню, которую знаете наизусть), полистайте давно прочитанный журнал и т.д. А когда почувствуете дрему, идите в постель", – советует психотерапевт Лариса Россол. Главное при этом, откажитесь от яркого холодного белого света – он не даст вам расслабиться.

Сон должен быть продолжительным и крепким

Сон должен быть продолжительным и крепким

Рsychologies

Заведите вечерние ритуалы

Чтобы настроиться на сон, нужно создать определенные условия. "Цепочка конкретных действий перед тем, как лечь в кровать, вырабатывает условный рефлекс: действие пройдено, пора спать. А значит и уснуть получается быстро и легко, при этом вы будете отдыхать полноценно", – отмечает эксперт.

Для таких ритуалов, по ее словам, подходит сеанс самомассажа, вечерние бьюти-процедуры, чтение книги и т.д. Главное, чтобы занятие не раздражало нервную систему (как, например, чтение новостей или просмотр фильма), а расслабляло ее.

Ложитесь спать в одно и то же время

"Сегодня - в 21.00, а завтра – в 02.00. Такой подход отнюдь не правильный, поскольку такой сон больше похож на "режим экстренного отключения", чем на полноценный отдых", – говорит терапевт Наталья Гордиенко.

Она отмечает, что спать всегда нужно ложиться в одно и то же время (как и просыпаться), поскольку это способствует более спокойному и крепкому сну. Кроме того, спать нужно ложиться как можно раньше до полуночи, ведь согласно "настройкам организма по умолчанию", оптимальный промежутком времени для качественного сна (когда полностью восстанавливаются все системы организма, в том числе и нервная) – с 21.00 до 03.00. И чем большую часть этого периода вы "захватите", тем лучше будет для вашего самочувствия.

Откажитесь от гаджетов

Телевизор, лэптоп, смартфон, планшет – всему этому не место в вашей спальне, по крайней мере во включенном состоянии. "Их использование перед сном (чтение, просмотр видео, разгадывание головоломок и т.д.) не позволяет нервной системе расслабиться (из-за яркого света и потока информации), от чего страдает и процесс засыпания, и качество отдыха", – говорит невропатолог Виктор Мацышин.

Кроме того, эксперт рекомендует на ночь плотно закрывать шторы и гасить любые источники света, поскольку, даже когда вы спите, ваш мозг реагирует на всевозможные вспышки и раздражители, от чего нарушается выработка гормона сна и страдает качество отдыха.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как поддержать иммунитет во время эпидемии коронавируса COVID-19.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Коронавирус
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