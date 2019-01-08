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Светлана Фус
Светлана Фус
Врач-диетолог высшей категории, руководитель Центра нормализации весаВсе статьи автора

Як схуднути після новорічних свят

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Найчастіше про них згадують після рясного застілля, в надії скинути те, що наїли за дні новорічних свят.

Насправді, голодні розвантажувальні дні, так само як і монодієти (гречана, яблучна, сирна, кефірна, м'ясна і т.д.) не мають сенсу. І скоріше навіть шкідливі, ніж корисні.

Ваше харчування має бути збалансованим кожен день і намагатися згладити переїдання голодуванням нерозумно. Крім того, дивно вірити в те, що можна за один голодний день якось вирішити проблему зайвої ваги, якщо ви переїдали протягом тижня.

Для цього є кілька причин:

1) Набрати багато жиру за 1-2 дня застіль досить проблематично. Щоб додати 1кг жиру, вам потрібно з'їсти на 7 тис. кілокалорій більше норми (це приблизно 3 кг олів'є з майонезом або 14 плиток шоколаду!). Збільшення цифр на вагах - це не жир під шкірою, а їжа в кишечнику та залишки в тканинах води через надлишок солі, жиру та цукру. Якщо повернутися в звичайний нормальний режим харчування то рідина поступово зійде. Тому "екзекуції" ні до чого.

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2) Після дня голодування ви побачите зменшення ваги тіла, але це буде всього лише короткочасна втрата води. Жир в такий спосіб і в такій кількості не зменшиться. Самообман не кращий товариш.

3) Брак калорій, вітамінів і мінералів буде для організму більш шкідливий, ніж попереднє застілля. Якщо вас так турбує з'їдений надлишок, то розумніше компенсувати його невеликим дефіцитом калорій в наступні кілька днів.

Наприклад, ви можете пару днів поїсти нежирну рибу, овочі, каші, кисломолочні продукти і невелику кількість фруктів. Розподіліть ці продукти протягом дня на 4 прийоми їжі і не голодуйте.

Тривале низькокалорійне харчування призводить до уповільнення обміну речовин і поступового збільшення відсотка жиру в організмі.

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Автор
Светлана ФусСветлана Фус
Темы
Диеты и фитнеспохудениеРеальное похудение
Место
Украина
Теги
похудениедиетаФитнес
Источник
Источник:Facebook Світлани Фус
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