Свята майже минули, паски і шинки ще доїдаються, але весно-літо нагрянуло несподівано і прямо таки терміново потрібно стати берізкою.

Тут таки на “допомогу” приходить інтернет з його "дієтами" та порадами "побільше пити води" для ізгнанія жиру, омолодження та гладкості шкіри, детоксу і іншої псевдонаукової інфи.

Отже, "розвантажувальні" дні. Ця тема з року в рік повторюється буквально через день після "завантажувальних" днів.

Чи корисно робити "розвантажувальні" дні?

Корисно, але з розумінням справи і все - індивідуально: те, що підходить одному, не підходить другому.

Побільше клітковини: овочів варених та свіжих, ягід, насіння льону, гречки та вівсяних висівок.

Клітковина зменшує контакт токсинів з кишечною стінкою та зменшує їх проникність в кров. Не забувайте і про пребіотики - компоненти їжі та напоїв, які "прицільно" живлять корисну кишечну мікрофлору - топінамбур, артишок, настій цикорію.

Додайте сульфорафану. Цей дивовижний компонент, який входить до складу хрестоцвітих (всі види капусти, рукола) стимулює утворення в печінці дуже важливих ферментів, які необхідні для повноцінного процесу всіх фаз детоксикації. Особливо багатою на сульфорафан є сира броколі -- достатньо пожувати одне-два суцвіття в день.

Спермідин цитрусових. Ця важлива речовина стимулює процес аутофагії, тобто очищення клітин від так званого "клітинного сміття". Достатньо 1 фрукта в день.

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Пробіотики. Кисломолочні напої з живими біфідобактеріями сприятимуть відновленню кишечної мікробіоти -- царства мікроорганізмів, які населяють наш кишечник та впливають на всі процеси обміну речовин, а також наше самопочуття, настрій та пам'ять.

Вода. В ці дні на нашому столі в якості основного і всіх інших напоїв має бути саме вода. Хіба що її можна "розбавити" компанією з однієї чашки кави та зеленого чаю. Все. Ніяких "кампотів", чаїв, нектарів і навіть фруктових соків.

Звичайно, всі ці лайфхаки не поєднувати зі смаженими "катлєтами" та "наполєонами", бо толку не буде:)

Щодо води.

Нам десятками років стійко і "авторитетно" нав'язують необхідність пити всім по 2,5 -- 3 і навіть 4 літри води.

Кажуть, що вода "вимиває токсини", робить гладкою шкіру, позбавляючи її зморшок і тп. Навіть придумали чітку цифру 8.

Для багатьох людей випити навіть 5 склянок води є мукою і вони буквально силоміць вливають її в себе.

Ніяких наукових доказів про необхідність пиття саме великої кількості води ніде нема (ще раз повторюю: воду обов‘язково потрібно пити і саме вода — найкращий напій, який створила природа).

Чому нам НЕ потрібно пити так багато води?

В продуктах харчування є багато так званої зв'язаної води, особливо -- у фруктах, ягодах, овочах (85-90%); молоці (під 90%), м'ясі, рибі, яйцях (75-90%),і навіть у кашах та макаронах.

При окисленні жирів, білків та вуглеводів також виділяється вода: 100 г жиру -- майже 100 мл води; 100 г вуглеводів -- понад 55 мл; білка -- майже 40 мл.

І якщо добова норма води складає приблизно 2 700 мл, то це НЕ означає, що цю воду потрібно ВИПИТИ.

Бо, рахуємо:

• 500 мл -- рідкі страви;

• 700 мл -- продукти (овочі, фрукти, ягоди, каші);

• 1000 мл -- вода, чай, кава, напої і тд);

• 300-400 мл -- ендогенна вода, яка утворюється в процесі обміну речовин.

А ще вода виділяється з потом, повітрям, яке ми видихаємо, сечею та калом.

І звичайна людина на дефіцит рідини реагує спрагою, яка викликається тим, що згущується кров, що, в свою чергу, передається сигналами від хемо- та волюморецепторів у головний мозок.

Тому норма води для дорослої людини -- це, приблизно 40 мл на кг нормальної маси тіла та 100-150 мл на кг маси тіла дитини (тому діти так часто просять пити).

Тобто лише ОДИН ЛІТР ВОДИ у так званому вільному вигляді потрібно для людини, яка веде розмірене життя офісного працівника, без надмірних фізичних навантажень і без надмірного потіння (тут мова не йде про патологічні стани, наприклад, інфекції, зневоднення, діарею, деякі захворювання нирок і тд).

Все, що понад цю норму -- це перевантаження серця та судин, та посилений розпад білка,що особливо небезпечно для людей старшого віку (не заставляйте своїх батьків пити по 2 і більше літрів води).