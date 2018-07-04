Літо. Відпустка. Ми їдемо в інші міста, країни, до моря, в гори або просто сидимо вдома. Змінюється звичний робочий ритм життя на більш розслаблений, що називається "я у відпустці".

В цей період ми відновлюємо сили, знімаємо психологічну напругу, це позитивно впливає на наше здоров’я та настрій. Однак під час відпустки ми змінюємо не тільки ритм життя, але і звички в їжі. Часто ми не відмовляємо собі в черговій порції морозива, холодного пива або сосисок на грилі - в кінці кінців, "я у відпустці".

Вечірні застілля, висококалорійна їжа, солодощі та алкоголь - основні противники жіночої та чоловічої фігури під час відпустки.

Тому я пропоную побудувати своє "відпускне" харчування так, щоб не повернутись додому з "додатковим багажем" у формі зайвої ваги і проблемами зі здоров’ям!

Пийте воду

Під час літньої спеки наше тіло потребує більше води, тому пам'ятайте про те, що її треба пити. Але не у вигляді солодких газованих напоїв, пакетованих соків си холодного чаю з пляшок, які лише збільшують спрагу і можуть привести до більшого зневоднення. Завжди варто мати з собою пляшку питної води. Найкращим вибором буде середньо-мінералізована вода, яка не тільки втамує вашу спрагу, але й додасть мінерали, яку у жару ми втрачаємо з потом.

Уникайте калорійних закусок

Солодкі напої це не єдина прикрість. Часто на екскурсію чи на пляж ми беремо щось перекусити. Найгірше, що люди беруть з собою - це солодощі або чіпси, так звані калорійні бомби.

Я пропоную такий перекус зробити овочевим. Наприклад, різноманітні овочі, нарізані зручними шматочками додадуть не тільки клітковину, яка добре насичує, але додадуть вітаміни та мінрали, які захистять нас від шкідливого впливу сонячних променів.

Швидке харчування

Під час літнього відпочинку у нас, як правило, не має бажання готувати їжу - хочеться піти кудись, щоб нас нагодували. Це часто буває швидка їжа з фаст-фудів. Але і там є з чого вибрати більш здорові варіанти. Роли з овочами, в які можна не додавати багато жиру у вигляді майонезу, сендвічі з овочами та куркою або просто овочевий салат з сиром та хлібом. Вибір завжди є. Крім того, можна зайти у магазин, все це купити окремо і приготувати собі смачну та корисну їжу.

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Дотримання режиму харчування

Це дуже важливо у відпустці. Адже хаотичні перекуси не принесуть користі для фігури та здоров’я. Важлива помірність в харчуванні та пітримка відчуття ситості, а цього можна досягнути тільки режимом харчування. Не допускайте різких змін в харчуванні у відпустці. Дотримуйтесь режиму прийому їжі, навіть, якщо ви встаєте на відпочинку пізніше, ніж зазвичай вдома.

Рух.

Відпочинок, це можливість більше ходити пішки, більше рухатися. А значить і витрачати більше енергіі.

Я впевнена, що дотримуючись цих основних правил ви зробити свій відпочинок легким та здоровим.