Вызывают рак: названа опасность известных подсластителей 

Подсластители на базе фруктозы способны провоцировать развитие рака прямой кишки.

К такому выводу научные специалисты из Бейлоровского колледжа в Хьюстоне пришли после экспериментов с участием лабораторных крыс, пишет Science.

Исследователи заявляют, что кукурузный сироп и другие натуральные подсластители на базе фруктозы, используемые в производстве сладких газированных напитков и десертных изделий, способствуют развитию колоректального рака.

Молекулярные биологи провели испытания на генетически модифицированных мышах, чтобы выяснить, может ли фруктоза провоцировать скопление мутаций в геноме клеток кишечника.

Животных поделили на группы, одну из которых поили 25% раствором кукурузного сиропа. При этом животные получали его в количестве, не позволявшем им набирать лишний вес.

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Эксперимент продемонстрировал: подсластители на фруктозе действительно напрямую способствуют развитию рака кишечника. К его финалу у животных, получавших кукурузный сироп, число крупных опухолей в кишечнике было примерно в 5-6 раз выше, чем у грызунов, которым не давали этого продукта, содержащего в себе фруктозу.

"Даже небольшие дозы фруктозы крайне негативно влияли на работу кишечника, активизировали накопление мутаций и рост раковых клеток", - сообщили авторы исследования.

По словам ученых, раковые клетки, скапливаемые в прямой кишке на фоне употребления кукурузного сиропа, целенаправленно стремились поглощать фруктозу, используя ее как средство производства важных для их развития жирных кислот.

В их докладе говорится, что риск развития рака прямой кишки можно максимально уменьшить, просто отказавшись от напитков и продуктов с подсластителями на основе фруктозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, сахар блокирует активность белка, который необходим для размножения кишечной микрофлоры, связанной с нормальным весом и здоровьем.

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