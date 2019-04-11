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/Здоровый образ жизни

Выяснилось, чем чревата передозировка витамином D

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В редких случаях витамин D бывает токсичным, однако, его избыток в организме может вызвать гиперкальциемию.

Житель Канады, вернувшись из поездки в Юго-Восточную Азию, обратился в больницу, где обнаружили увеличения уровня креатинина – важного показателя работы почек.

О данном клиническом случае говорится в Canadian Medical Association Journal.

После сдачи первых анализов семейный врач настоял на отмене приема лекарств от подагры и мочегонных препаратов. Но эти меры не повлияли на результат спустя месяц. Анализы говорили, что почки мужчины выходят из строя.

После ряда обследований медики установили, что сами почки здоровы. Вместе с этим, выявлены высокие уровни кальция и паратиреоидного гормона, который регулирует выведение кальция из организма. Подобное наблюдается при избытке витамина D в организме.

Пациент рассказал, как после консультации с натуропатом он начал принимать высокие дозы витамина D, что продлилось 2,5 года. Ситуация усугубилась после поездки в Азию, где мужчина принимал солнечные ванны по 6-8 часов в день. Под действие солнечных лучей количество витамина D увеличилось еще.

Чтобы исправить положение медики прописали гидроксихлорохин, препарат который снижает уровень витамина D, но может быть токсичным для глаз. На данный момент курс лечения пройден, а уровень кальция и витамина D в крови пациента в норме.

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