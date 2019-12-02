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/ Здоровый образ жизни

Выяснилась польза ночных кошмаров

1.2т
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Страх, пережитый во время ночных кошмаров, помогает справиться со стрессом в реальной жизни.

К такому выводу пришли ученые из Женевского университета, передает Human Brain Mapping.

Ученые наблюдали за мозговой активностью 18 человек во время сна и выяснили, что когда им снились кошмары, то активизировалась островковая доля и поясная извилина головного мозга, отвечающие за стресс.

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После пробуждения эти участки мозга демонстрировали снижение активности – люди беспокоились гораздо меньше.

Иллюстрация

Иллюстрация

фото из сети

Как писал OBOZREVATEL, часто качественному сну препятствуют стереотипы и мифы, связанные с этим видом отдыха. К примеру, многие верят в правдивость трактований в сонниках.

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ttt ta
ttt ta
Все исследования, в которых приняло участие меньше 30 человек, по определению из мат статистики являются фуфлом
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