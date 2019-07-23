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/ Здоровый образ жизни

Выяснилась неожиданная польза душа

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Биомедицинские инженеры из Техасского университета в Остине (США) выяснили, что принятие душа за 1-2 часа до сна позволяет значительно улучшить качество самого сна.

Ученые провели масштабный систематический обзор 5322 исследований, посвященных поиску связи между нагреванием тела с помощью воды или принятием душа и качеством сна, пишет EurekAlert!

При этом специалисты учитывали такие критерии, как время перехода от бодрствования к полноценному сну, общее время ночного отдыха, отношение времени сна ко времени, проведенному в кровати, а также субъективное качество сна.

Оказалось, что оптимальной температурой воды для улучшения качества сна является 40-42 градуса Цельсия. Это позволяет сократить время отхода ко сну на 10 минут.

Выяснилась неожиданная польза душа

Wday

Температура тела, как и сон, регулируется циркадными ритмами — 24-часовыми ритмами, формирующимися за счет молекулярных часов в гипоталамусе. Во второй половине дня температура тела на 1-1,5 градуса Цельсия выше, чем во время сна, когда температура понижается до минимума.

За час до сна температура тела снижается на 0,25-0,5 градуса Цельсия и продолжает понижаться, достигая самого низкого значения в начале позднего периода сна. Последующий подъем температуры свидетельствует о скором пробуждении.

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Теплая ванна стимулирует кровообращение, способствуя эффективному отводу тепла через кровеносную систему рук и ног и снижению температуры тела. Поэтому прием душа за 1-2 часа до сна помогает циркадному ритму нормализоваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что ежедневный сон менее семи часов может привести к развитию атеросклероза и инсульта.

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