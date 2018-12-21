Выводится из организма 30 лет: в детских игрушках и посуде найден смертельный яд

Во многих пластиковых игрушках, керамических изделиях и красках содержатся высокие уровни канцерогенного тяжелого металла кадмия.

К такому выводу пришли ученые Плимутского университета Великобритании, сообщает Phys.org. Как известно, кадмий используется для создания ярко-красного, оранжевого или желтого цвета.

Однако со временем слой краски с вещей начинает отпадать. Кроме того, металл может попадать в стеклянные предметы в процессе переработки.

Согласно различным правилам, концентрация кадмия в среде не должна превышать 50-800 частей на миллион. Однако на поверхности некоторых вещей количество кадмия может во много раз превышать рекомендуемые или допустимые уровни.

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Самое высокое содержание металла было выявлено на поверхности старых и новых стаканов и бутылок, причем кадмий обнаруживался в составе красок, использующихся для создания рисунков, логотипов и надписей (металл был выявлен в 70 процентах случаев). Он также был найден на керамике с самым высоким уровнем содержания (40 тысяч частей на миллион), а также на старых пластмассовых изделиях (до 35 тысяч частей на миллион).

Кадмий - это природный тяжелый металл, способный накапливаться в живых организмах в трубчатых костях, поджелудочной железе, селезенке, но, прежде всего, в печени и особенно в почках, причем период его полувыведения из организма составляет от 10 до 30 лет. При достижении определенной концентрации кадмий способен вызывать тяжелые дисфункции.

Кадмий включен в список десяти химических веществ Всемирной организации здравоохранения, представляющих серьезную опасность для здоровья, наряду с такими веществами, как свинец и асбест. Риск для здоровья зависит от того, насколько легко кадмий может отслаиваться или выщелачиваться, а проведенные дополнительные тесты показывают, что это больше всего подходит для эмалированной стеклянной посуды.

Как сообщал OBOZREVATEL, самая популярная игрушка в мире попала в список опасных товаров ЕС.