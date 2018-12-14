Выгорание на работе: врач рассказал, как избежать неврозов

Людям, которые работают в офисе, очень часто угрожают различные неврозы. Чтобы уберечься от них, во время работы очень важен хороший психологический климат в коллективе.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил врач-невролог Алексей Пелепейченко. Он пояснил, что стресса как такового не существует – на самом деле есть лишь наша реакция на ситуацию.

"Если есть босс, который тиранит своих подчиненных, если есть постоянные дедлайны и постоянные стрессы, то у коллектива формируется эмоциональное выгорание. Поэтому на работе не будет результата, а будет куча "выгоревших" людей", – заверил Пелепейченко.

По его словам, для того, чтобы не заработать "офисный" невроз, достаточно просто переключиться на другие ориентиры в своей жизни. Следует не зацикливаться на рабочих проблемах, превращая их в болезнь.

Невроз

"Друзья, семья, хобби. Необходимо расставить акценты и тогда можно по прежнему много работать, но просто слегка изменить шкалу ценностей", – посоветовал врач.

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