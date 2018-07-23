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Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов
Психотерапевт, диетологВсе статьи автора

Выгоды лишнего веса

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Существует масса ситуаций, спасение от которых можно найти, укрывшись килограммами жира. Да, речь идет о выгоде лишних килограммов.

Оправдание неудач

"На меня не обращают внимание мужчины, так как у меня 8 лишних килограмм". "Меня не повышают, так как я толстая".

В этих случаях дело, скорее, не в лишнем весе, а во внутренних установках и поведении, которое мешает достичь желаемого. Менять свою жизнь гораздо сложнее, чем обвинить во всем лишний вес.

Защита от сексуального внимания

Нередко с этим сталкиваются те женщины, которые живут с мужчиной в партнерских отношениях. Она его соратник, друг и даже возможно мать его детей. Но как только дело доходит до сексуальной близости, у нее сразу же начинает болеть голова… Защититься от сексуального внимания с помощью лишних кг пытаются порой и те женщины, которые пережили сексуальное насилие. В них сидит страх, что те переживания могут повториться вновь.

Проявление солидности

Расхожее выражение "иметь вес в обществе", может выражаться и во вполне осязаемых вещах – полноте. Стереотип этот настолько сильно укоренился, что до сих пор, если на переговоры приходят два человека – один полный, а другой худой, первый воспринимается как начальник, второй как подчиненный.

Защита от зависти

Полным людям мало кто завидует - это факт. Тогда как снижение веса повышает конкурентные преимущества в среде себе подобных. Нередко худеющим отвешивают весьма нелицеприятные комплименты, мол и выглядишь измождено, и кожа на лице обвисла…. Такая психологическая атака не всем по силам и вес встает.

Снижение веса, как хобби

Наверняка, вы встречали женщин, которые худеют постоянно. Сначала они набирают, искусственно создают проблему, а потом ее решают. Причем в этот период времени они разворачивают бурную деятельность: ищут диеты, учатся готовить полезные блюда, активно общаются на форумах среди таких же худеющих. Их жизнь заполнена, свободного времени попросту не остается - килограммы возвращаются.

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Автор
Михаил ГавриловМихаил Гаврилов
Тема
Здоровье
Объекты
здоровьедиетапохудение
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