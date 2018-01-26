Сухофрукты - хороший источник минералов, некоторых витаминов, пищевых волокон, глюкозы и фруктозы - часть здорового питания. Употребляя их нужно помнить о следующем:

1. В сухофруктах содержится большое количество простых углеводов – глюкозы и фруктозы. Если в 100 г абрикос их содержание около 9 г на 100 г продукта, то в кураге - около 50 г на 100 г.

2. Сухофрукты, которые выглядят блестящими или жирными, могут быть покрыты растительным маслом (как правило, дешевым) или выварены в сахарном сиропе.

3. Их могут обрабатывать двуокисью серы (Е220) для увеличения срока хранения. У людей, особенно чувствительных к этому соединению серы могут возникать проблемы с желудочно-кишечным трактом, головные боли, приступы бронхиальной астмы и др.

Поэтому, если вы покупаете сухофрукты, а не делаете их самостоятельно, советую сначала замочить их на 10-15 мин в теплой воде, а затем промыть. Кроме того слишком сухие плоды тяжелы для пищеварения.

А чтобы не переусердствовать в употреблении простых углеводов помните: дневная норма сухофруктов при смешанном питании это - 2-3 финика или 2-4 крупных чернослива или кураги, или 2 инжира,или 1 столовая ложка изюма.

Сухофрукты лучше добавлять в блюда. Они украсят его и сделают его вкус незабываемым.

Приятного всем аппетита!