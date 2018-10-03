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Все дело в воображении: раскрыт секрет эффективного похудение

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Худеющие могут сбросить в пять раз больше веса, воображая, насколько лучше стала бы их жизнь, если бы они похудели.

Исследователи выяснили, что прибегавшие к тренингу по функциональной визуализации теряли в талии в среднем на 4,3 см больше и продолжали худеть после окончания терапии, сообщает The Telegraph.

Ученые Плимутского университета и Квинслендского технологического университета сравнили данные 141 человека, которые использовали две различные техники похудения: мотивационное интервью (когда людей побуждают развиваться) и функциональную визуализацию (когда их поощряют говорить о своих потребностях).

Те, кто пользовался тренингом по функциональной визуализации, за шесть месяцев похудели на 4,11 кг, а прибегавшие к технике мотивационного интервью - на 0,74 кг.

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Руководитель исследования Линда Солбриг отметила: "Это фантастика, что люди сбросили намного больше веса благодаря этой терапии, поскольку в отличие от большинства исследований не было предусмотрено никаких советов по питанию или физической активности и никакого обучения. Люди были совершенно свободны в своем выборе, и их поддерживали в том, что они хотят делать, а не в том, что предписано режимом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали самую эффективную радикальную диету.

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