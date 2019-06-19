"Внутри растут грибы": раскрыт малоизвестный факт о вреде сахара

Неумеренное потребление сахара в летний период чревато развитием в организме большого количества дрожжеподобных грибов.

Об этом в эфире ObozTV предупредила миколог и бактериолог Оксана Вольская. Чтобы укрепить иммунитет и избежать проблем со здоровьем, она посоветовала сократить количество сладостей до минимума.

"Сладкая вода, вата, мороженое и т.д. Огромное количество сахара, которое мы начинаем потреблять, приводит к тому, что в нашем организме развивается большое количество дрожжей. Дрожжеподобных грибов рода Candida", – объяснила эксперт.

Вольская отметила, что это приводит к слабости, вялости, вздутию живота, запорам, диарее, отрыжкам и возникновению более серьезных проблем со здоровьем.

В частности, бактериолог порекомендовала максимально снизить употребление сахара женщинам, которые страдают от молочницы (кандидоза).

"Тогда рецидивов не будет, – заверила она. – Грибы, дрожжи очень любят сахар. Они им категорически необходим для развития".

"Чем меньше сахара вы будете есть летом – тем здоровее будет ваш кишечник. А более 70% иммунной системы завязано именно на кишечнике. Поэтому это – здоровье всего организма", – резюмировала научный специалист.

Отдельно Вольская обратила внимание на опасность такого популярного летнего десерта, как сладкая вата.

"На свежем воздухе пыль, грязь. Все это летит. И естественно, сахарная вата собирает на себя и токсины, и грибы, и пыль. Она может вызвать аллергию, потому что может натянуть на себя большое количество аллергенов. Знаете, как липкая лента: собирает все, что есть вокруг", – рассказала она.

Чем меньше сахара есть летом – тем здоровее будет организм veralline.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые опровергли миф о том, что сахар бодрит и повышает настроение. По данным группы исследователей из Великобритании и Германии, все совершенно наоборот: после употребления сладкого люди становятся вялыми, и для улучшения самочувствия им постоянно требуется новая сахарная "доза".

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