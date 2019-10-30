"Вместо любых кремов!" Диетолог раскрыла секрет "вечной молодости"

Сахар является не только источником "пустых" калорий, но еще и способствует накоплению жира в организме, ускоряет процесс старения. Поэтому, чтобы хорошо выглядеть, не обязательно использовать крема – можно просто отказаться от этого продукта.

Об этом сообщила известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. По ее словам, безусловно, токсины в еде, плохая экология и нездоровый образ жизни влияют на здоровье, но есть и другие факторы.

"Сахар – это не только источник “пустых” калорий. Многим известно, что он – один из главных "виновников" накопления жира в организме. Но на этом пагубное влияние не заканчивается… Сахар значительно ускоряет процесс старения", – отметила Фус.

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Она добавила, что старение начинается с разрушения протеинов. Когда в белковых клетках накапливается много глюкозы, она начинает активно взаимодействовать с белками, и в результате возникает гликация.

"Проще говоря, это процесс повреждения белков молекулами сахара. Одним из наиболее уязвимых к гликации протеинов является всеми известный коллаген, который делает кожу упругой и гладкой", – подчеркнула диетолог.

Она составила список характеристик, по которым косметологи определяют "сахарные лица":

тусклая кожа, обесцвеченный кожный покров;

морщинистая сетка;

расширенные сосуды;

кожа перестает быть упругой и эластичной;

гиперпигментация;

темные круги под глазами.

"Прежде чем покупать дорогие омолаживающие крема, откажись от лишней ложки сахара", – подчеркнула Фус.

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