"Вместо любых кремов!" Диетолог раскрыла секрет "вечной молодости"

Сахар является не только источником "пустых" калорий, но еще и способствует накоплению жира в организме, ускоряет процесс старения. Поэтому, чтобы хорошо выглядеть, не обязательно использовать крема – можно просто отказаться от этого продукта.
Об этом сообщила известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. По ее словам, безусловно, токсины в еде, плохая экология и нездоровый образ жизни влияют на здоровье, но есть и другие факторы.
"Сахар – это не только источник “пустых” калорий. Многим известно, что он – один из главных "виновников" накопления жира в организме. Но на этом пагубное влияние не заканчивается… Сахар значительно ускоряет процесс старения", – отметила Фус.
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Она добавила, что старение начинается с разрушения протеинов. Когда в белковых клетках накапливается много глюкозы, она начинает активно взаимодействовать с белками, и в результате возникает гликация.
"Проще говоря, это процесс повреждения белков молекулами сахара. Одним из наиболее уязвимых к гликации протеинов является всеми известный коллаген, который делает кожу упругой и гладкой", – подчеркнула диетолог.
Она составила список характеристик, по которым косметологи определяют "сахарные лица":
тусклая кожа, обесцвеченный кожный покров;
морщинистая сетка;
расширенные сосуды;
кожа перестает быть упругой и эластичной;
гиперпигментация;
темные круги под глазами.
"Прежде чем покупать дорогие омолаживающие крема, откажись от лишней ложки сахара", – подчеркнула Фус.
Сахар-это не только источник “пустых” калорий. Многим известно, что это один из главных виновников накопления жира в организме. Но на этом его пагубное влияние не заканчивается. Все привыкли винить в преждевременном старении организма наличие токсинов в продуктах питания, плохую экологию и неправильный образ жизни. Безусловно, все это сказывается на организме в целом, но не стоит недооценивать сахар, так как он значительно ускоряет процесс старения. 👵🏻 Старение организма начинается с процесса разрушения протеинов (белков). Когда в белковых клетках накапливается много глюкозы, она начинает активно взаимодействовать с белками, возникает процесс, который называется гликация.☝️ Проще говоря, это процесс повреждения белков молекулами сахара. Одним из наиболее уязвимых к гликации протеинов есть всеми известный коллаген, который делает нашу кожу упругой и гладкой. Опытные косметологи легко определяют "Сахарные лица": 🔻тусклая кожа, обесцвеченный кожный покров; 🔻морщинистая сетка; 🔻расширенные сосуды; 🔻кожа перестает быть упругой и эластичной; 🔻гиперпигментация; 🔻темные круги под глазами. Гликация разрушает клетки изнутри в отличии от свободных радикалов, атакующих снаружи. Поэтому, прежде чем покупать дорогие омолаживающие крема, откажись от лишней ложки сахара. Разве это не стоит твоей молодости, красоты и здоровья?☝️ Пишите в комментариях, что вы делаете для поддержания красоты и здоровья вашей кожи? 🎀 #здоровье #лицо #сахар #сахарноелицо #вредсахара #здороваякожа #молодость #ппрецепты #правильноепитание
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