Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровый образ жизни

"Вместо любых кремов!" Диетолог раскрыла секрет "вечной молодости"

358 Читать материал на украинском

Сахар является не только источником "пустых" калорий, но еще и способствует накоплению жира в организме, ускоряет процесс старения. Поэтому, чтобы хорошо выглядеть, не обязательно использовать крема – можно просто отказаться от этого продукта.

Об этом сообщила известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. По ее словам, безусловно, токсины в еде, плохая экология и нездоровый образ жизни влияют на здоровье, но есть и другие факторы.

"Сахар – это не только источник “пустых” калорий. Многим известно, что он – один из главных "виновников" накопления жира в организме. Но на этом пагубное влияние не заканчивается… Сахар значительно ускоряет процесс старения", – отметила Фус.

Диетолог раскрыла секрет "вечной молодости"

Диетолог раскрыла секрет "вечной молодости"

Она добавила, что старение начинается с разрушения протеинов. Когда в белковых клетках накапливается много глюкозы, она начинает активно взаимодействовать с белками, и в результате возникает гликация.

Новости
"Убивают" молодость: назван топ самых вредных продуктов

"Проще говоря, это процесс повреждения белков молекулами сахара. Одним из наиболее уязвимых к гликации протеинов является всеми известный коллаген, который делает кожу упругой и гладкой", – подчеркнула диетолог.

Она составила список характеристик, по которым косметологи определяют "сахарные лица":

  • тусклая кожа, обесцвеченный кожный покров;

  • морщинистая сетка;

  • расширенные сосуды;

  • кожа перестает быть упругой и эластичной;

  • гиперпигментация;

  • темные круги под глазами.

"Прежде чем покупать дорогие омолаживающие крема, откажись от лишней ложки сахара", – подчеркнула Фус.

Сахар-это не только источник “пустых” калорий. Многим известно, что это один из главных виновников накопления жира в организме. Но на этом его пагубное влияние не заканчивается. Все привыкли винить в преждевременном старении организма наличие токсинов в продуктах питания, плохую экологию и неправильный образ жизни. Безусловно, все это сказывается на организме в целом, но не стоит недооценивать сахар, так как он значительно ускоряет процесс старения. 👵🏻 Старение организма начинается с процесса разрушения протеинов (белков). Когда в белковых клетках накапливается много глюкозы, она начинает активно взаимодействовать с белками, возникает процесс, который называется гликация.☝️ Проще говоря, это процесс повреждения белков молекулами сахара. Одним из наиболее уязвимых к гликации протеинов есть всеми известный коллаген, который делает нашу кожу упругой и гладкой. Опытные косметологи легко определяют "Сахарные лица": 🔻тусклая кожа, обесцвеченный кожный покров; 🔻морщинистая сетка; 🔻расширенные сосуды; 🔻кожа перестает быть упругой и эластичной; 🔻гиперпигментация; 🔻темные круги под глазами. Гликация разрушает клетки изнутри в отличии от свободных радикалов, атакующих снаружи. Поэтому, прежде чем покупать дорогие омолаживающие крема, откажись от лишней ложки сахара. Разве это не стоит твоей молодости, красоты и здоровья?☝️ Пишите в комментариях, что вы делаете для поддержания красоты и здоровья вашей кожи? 🎀 #здоровье #лицо #сахар #сахарноелицо #вредсахара #здороваякожа #молодость #ппрецепты #правильноепитание

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Как сообщал OBOZREVATEL, есть пять типов продуктов, которые помогут организму человека как можно дольше сохранять красоту и молодость.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Светлана Фус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости