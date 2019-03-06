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/Здоровый образ жизни

Врачи назвали новую страшную опасность сахара

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Употребление сладких напитков и содовой увеличивает тяжесть симптомов рассеянного склероза.

Это заболевание является аутоимунным и поражает центральную нервную систему. К такому выводу пришли специалисты Американской академии Неврологии, передает EurekAlert!.

Исследовав данные 135 человек с рассеянным склерозом, которые заполнили пищевые опросники, ученые узнали, насколько рацион питания каждого участника был близок к диете DASH, рекомендованной для профилактики высокого кровяного давления.

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DASH включает в себя цельное зерно, фрукты, овощи, нежирные молочные продукты, постное мясо, курицу, рыбу, а также орехи и бобовые.

Согласно исследованию, 30 человек страдали от тяжелой инвалидности. Результаты исследования показали, что употребление в день 290 калорий в виде сахаросодержащих напитков увеличивало риск тяжелой инвалидности в пять раз по сравнению с теми, кто редко пил газировку, включая содовую.

Как сообщал OBOZREVATEL, сахар блокирует активность белка, который необходим для размножения кишечной микрофлоры, связанной с нормальным весом и здоровьем.

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