Врач рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

Принято считать, что минеральная вода полезна для организма – обогащает его полезными веществами, вредные - выводит, улучшает пищеварение, спасает от тошноты и т.д.

Но как выяснилось, минералку можно пить далеко не всем. В частности, отказаться от некоторых ее видов стоит при гипертонии, заболеваниях ЖКТ и щитовидки.

Гастроэнтеролог Наталья Гордиенко рассказала MedOboz, что минеральные воды делятся на столовые и лечебные. И если первый вид воды можно пить практически всем (единственное условие – она должна быть негазированной), то к лечебным минеральным водам нужно отнестись с особой осторожностью: при отсутствии показаний она может спровоцировать нарушения, а в случае, если имеются еще и противопоказания, ощутимо подпортить здоровье.

Минеральную воду нужно пить только по назначению врача Сosmo

"Кроме того, даже если у вас и есть показания к ее употреблению, делать это нужно в строгом соответствии с назначениями врача. Конечно же, от одного стаканчика особого вреда не будет, но выпив бутылку такой воды можно ощутить недомогание", - говорит врач.

Так, хлоридно-натриевая минералка нужна пациентам с заболеваниями органов ЖКТ (при колите, гастрите, панкреатите, холецистите), а также при нарушении обмена веществ, заболеваниях органов дыхания (при бронхите, пневмонии и т.д.) и сбоях в эндокринной системе. А вот полностью отказаться от нее нужно при повышенной кислотности, гипертонии и склонности к отечности.

Гидрокарбонатно-натриевая минеральная вода пойдет на пользу опять же, при заболеваниях органов ЖКТ, а также при повышенной кислотности, лишнем весе и эндокринных нарушениях (диабет, гиперфункция щитовидки и пр.). При пониженной же кислотности и гипофункции щитовидки такая вода может спровоцировать ощутимое ухудшение самочувствия.

Что же касается гидрокарбонатных минеральных вод (богатых хлором, магнием, кальцием, калием, железом и другими микроэлементами), пить их можно при заболеваниях печени, почек и желчевыводящих путей. Противопоказаниями же являются заболевания сердца и сахарный диабет.

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