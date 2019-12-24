Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровый образ жизни

Врач рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

271
Читать материал на украинском

Принято считать, что минеральная вода полезна для организма – обогащает его полезными веществами, вредные - выводит, улучшает пищеварение, спасает от тошноты и т.д.

Но как выяснилось, минералку можно пить далеко не всем. В частности, отказаться от некоторых ее видов стоит при гипертонии, заболеваниях ЖКТ и щитовидки.

Гастроэнтеролог Наталья Гордиенко рассказала MedOboz, что минеральные воды делятся на столовые и лечебные. И если первый вид воды можно пить практически всем (единственное условие – она должна быть негазированной), то к лечебным минеральным водам нужно отнестись с особой осторожностью: при отсутствии показаний она может спровоцировать нарушения, а в случае, если имеются еще и противопоказания, ощутимо подпортить здоровье.

Новости
Зачем пить воду при похудении: диетолог объяснила важные нюансы
Минеральную воду нужно пить только по назначению врача

Минеральную воду нужно пить только по назначению врача

Сosmo

"Кроме того, даже если у вас и есть показания к ее употреблению, делать это нужно в строгом соответствии с назначениями врача. Конечно же, от одного стаканчика особого вреда не будет, но выпив бутылку такой воды можно ощутить недомогание", - говорит врач.

Так, хлоридно-натриевая минералка нужна пациентам с заболеваниями органов ЖКТ (при колите, гастрите, панкреатите, холецистите), а также при нарушении обмена веществ, заболеваниях органов дыхания (при бронхите, пневмонии и т.д.) и сбоях в эндокринной системе. А вот полностью отказаться от нее нужно при повышенной кислотности, гипертонии и склонности к отечности.

Гидрокарбонатно-натриевая минеральная вода пойдет на пользу опять же, при заболеваниях органов ЖКТ, а также при повышенной кислотности, лишнем весе и эндокринных нарушениях (диабет, гиперфункция щитовидки и пр.). При пониженной же кислотности и гипофункции щитовидки такая вода может спровоцировать ощутимое ухудшение самочувствия.

Новости
Как правильно пить воду: диетолог дала советы

Что же касается гидрокарбонатных минеральных вод (богатых хлором, магнием, кальцием, калием, железом и другими микроэлементами), пить их можно при заболеваниях печени, почек и желчевыводящих путей. Противопоказаниями же являются заболевания сердца и сахарный диабет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем чревато превышение суточной нормы жидкости.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости