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/ Здоровый образ жизни

Врач рассказала, как не заболеть в сырую и холодную погоду

1.1т
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Погода в этом декабре больше напоминает раннюю весну, чем зиму: ночью заморозок, днем тепло, а вечером и утром – сыро и противно.

Медики говорят, что при таких погодных условиях простудиться еще проще, чем в лютый мороз. Потому сейчас нужно особенно позаботиться о своем здоровье.

Терапевт Наталья Гордиенко поделилась с читателями MedOboz несколькими советами, которые помогут избежать болезни. Главное правило – применять их при первых же признаках простуды.

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В сырую погоду замерзнуть и заболеть проще, чем в мороз

В сырую погоду замерзнуть и заболеть проще, чем в мороз

Ukrmedia

Пейте правильный чай

Чаще всего о простуде можно догадаться по першению в горле или груди. Если пропустить этот сигнал, дальше уже могут появиться лихорадка, кашель, и прочие последствия переохлаждения.

Потому ощутив покалывание в горле, сразу же начинайте пить горячий зелёный чай с тертым имбирем, лимоном и медом.

Этот пикантный коктейль помогает быстро согреться и справиться с "накрывающим" заболеванием благодаря наличию в чайных листьях антиоксидантов и комплекса витаминов (в частности, С, A, группы В и пр.), что способствует устойчивости организма к инфекциям. Кроме того, имбирь, лимон и мед являются источниками антисептических и иммуностимулирующих компонентов, которые дополнительно поддержат организм в трудную минуту.

Чаще принимайте горячую аромаванну

Согреться после пребывания на улице, где холодно и сыро, поможет горячая ванна с добавлением морской соли и эфирных масел. Так, морская соль подпитает организм необходимыми минералами, а масла, например, хвои, эвкалипта и шалфея (содержащие токоферолы, аскорбиновую кислоту и дубильные вещества) эффективны для укрепления защитных сил организма и борьбы с бактериями и вирусами.

Так, перед сном наполните горячей водой (температура должна быть комфортной для вас) ванну, добавьте в нее 300 граммов морской соли и по 5 капель эфирных масел.

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Согревайтесь молоком

Опять же, после того, как вы перемерзли на улице, ощущаете першение в горле или "холодок" в груди, выпейте стакан горячего молока с маслом какао, медом и содой. Этот коктейль смягчит и увлажнит горло, а также предотвратит появление серьезных последствий переохлаждения.

Дело в том, что масло какао благодаря содержанию вещества теобромина подавляет кашлевой рефлекс, а входящие в его состав витамины А, С и Е помогают поддержать иммунитет. Молоко и мед, особенно в тандеме, долго сохраняют тепло, поэтому прекрасно подходят для согревания. Кроме того, в этих продуктах имеются полезные для защитных сил организма микроэлементы, витамины и аминокислоты.

Сода присутствует в этом напитке не просто так. Она способствует выработке защитной слизи, избавляя тем самым от сухого кашля и предотвращая вероятность развития бронхитов.

Приготовить полезный напиток не сложно: добавьте в стакан горячего молока четверть чайной ложки масла какао, чайную ложку меда и щепотку соды.

Ранее рассказывал, какие упражнения помогут укрепить иммунитет.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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