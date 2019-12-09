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/ Здоровый образ жизни

Врач предупредила о смертельной опасности бороды

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Вот уже несколько лет мода на бороду и усы не утихает, а наоборот набирает обороты.

При этом врачи предупреждают, что этот fashion-атрибут требует усиленного ухода за собой, иначе может принести своему обладателю массу неприятностей со здоровьем, в частности, увеличить вероятность заражения опасными вирусами (например, гриппа) или "подкинуть" лишних бактерий.

MedOboz выяснил, в чем дело.

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Борода увеличивает риски заболеть гриппом

Борода увеличивает риски заболеть гриппом

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Так, семейный врач Наталья Лобода призывает мужчин, которые любят отращивать растительность на лице, особенно тщательно обращать внимание на личную гигиену. "За бородой и усами нужно тщательно ухаживать – еще тщательнее, чем девушки ухаживают за своей шевелюрой, - отмечает доктор. – Особенно это касается эпидемиологического периода (зима-весна), когда всевозможные источники инфекций особенно активны".

По ее словам, на волосистой части лица оседает в разы больше вирусов и бактерий, которые витают в окружающей среде. А температура тела и увлажненный дыханием теплый воздух создает на бороде прекрасные условия для их размножения. Потому риски их попадания в организм и последующего заражения увеличиваются в разы.

Лобода напомнила, что пусть грипп, который многим кажется "чуть тяжелее простуды", может привести к тяжелым, часто смертельным, осложнениям, как например, сложному воспалению легких.

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Помимо первичного заражения, "благодаря" бороде и усам можно также слечь в постель и повторно, практически сразу после отступления симптомов заболевания. Ведь если гигиена волосистого покрова недостаточна, то источники заражения никуда не деваются и могут с легкостью попасть в дыхательные пути повторно (со вдохом, переносом руками и т.д.).

Также эксперт утверждает, что помимо этих рисков, борода может стать причиной и других заболеваний. Например, дерматитов, желудочно-кишечных расстройств и т.д. Опять же, все потому, что в ней скапливаются и прекрасно размножаются патогенные микроорганизмы.

Поэтому мужчинам лучше не пренебрегать уходом за собой и прислушиваться к советам специалистов: ежедневно вычесывать бороду и усы и минимум раз в два дня промывать их шампунем (если нужно, использовать специальные бальзамы).

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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