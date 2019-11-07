Врач назвала топ самых опасных "полезных" привычек

Заботиться о своем здоровье – хорошо. Но если переусердствовать с этой самой заботой, можно навредить самому себе.

Терапевт Наталья Гордиенко рассказала MedOboz, какие привычки, которые многие считают полезными, на самом деле могут серьезно навредить самочувствию.

Полезные привычки могут оказаться вредными Worldofaphorism

Пить кальций в таблетках

Кальций нужен организму – это факт. Он обеспечивает крепость опорно-двигательного аппарата, поддерживает здоровье зубов, участвует в процессе обмена веществ и пр.

При этом поступать в организм должен "натуральный" кальций, тот, что содержится в природных продуктах питания – молоке, твороге и т.д. Только так он будет правильно усваиваться, а ненужные остатки – выводиться наружу.

Бесконтрольный же прием препаратов "искусственного" кальция способствует образованию камней в почках, приводит к появлению кальциевых бляшек на стенках сосудов и т.д. Ведь такое вещество уже не выводится естественным путем, а накапливается, провоцируя различные сбои.

Усердствовать с антибактериальными средствами личной гигиены

Мыть руки с антибактериальным мылом, протирать лицо такими же салфетками и повсеместно брызгать на руки антисептики - для многих это стало непоколебимым ритуалом.

При этом столь тщательная борьба с бактериями (по факту - не только с плохими, а и хорошими, которые нужны организму) в скором времени приводит к пересушиваю кожи, появлению трещин и развитию дерматитов.

Медики настаивают, что для гигиены достаточно обычных моющих средств, а всевозможные мыла, спреи и салфетки "против микробов" в повседневной жизни ни к чему.

Использовать маски-пленки

Часто женщины для ухода за кожей используют маски-пленки (для очистки пор, вместо пилинга и пр.). Их применение освежает лицо, делает его чище и светлее. Однако чрезмерность в использовании такой косметики (два раза в неделю и чаще) чревата появлением чувствительности кожи, ухудшением ее эластичности, усилением выделения кожного жира и даже появлением нежелательной растительности на лице.

Дело в том, что после большинства таких масок (снятие которых напоминает удаление скотча с кожи) остаются микротравмы, а это в свою очередь делает лицо восприимчивым к проникновению инфекций. Кроме того, вместе с маской кожа лишается естественного защитного слоя, от чего начинается выделение большего количества кожного сала и появляются высыпания. А еще во время процедуры с лица удаляется и "пушок", вместо которого вырастают более темные и толстые волоски.

Тренироваться каждый день

Организму нужны физические нагрузки, но умеренные. Потому ежедневными походами в спортзал вы рискуете не поправить самочувствие и улучшить фигуру, а наоборот, уложить себя в постель и набрать лишние кило.

Так, при тренировках не в удовольствие, а через силу, как то часто бывает после тяжелого рабочего дня, в организме происходит выброс "стрессовых" гормонов, а это в последствии может привести к сбою обмена веществ. Кроме того, рвения заниматься спортом ежедневно во что бы то стало, могут привести к синдрому хронической усталости, при котором вы уже просто будете не в состоянии тренироваться вовсе.

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