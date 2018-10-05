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Вплоть до смерти: диетолог рассказала, чем опасно обезвоживание

1.1тЧитать материал на украинском

Обезвоживание организма может привести к повышенному давлению, приступам мигрени, болям в спине и суставах, а также к лишнему весу.

О важности соблюдения баланса рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook. "Мы все состоим из воды. В среднем на 70%. Соответственно ее содержат наши органы и ткани. Например, в крови – 83%, в мозге, сердце, мышцах – 76%. Даже в костях 15-20% занимает вода", - подчеркнула она. По ее словам, даже потеря 2% жидкости в человеческом организме грозит неприятными последствиями - появляется тошнота и сонливость. Снижение ее объема на 25% и вовсе чревато смертью.

Диетолог предупредила, что именно из-за обезвоживания возникают много болезней - повышается давление, появляется лишний вес, образуются камни в почках и желчном пузыре. Недостаток воды сказывается и на общем состоянии волос, ногтей и кожных покровов.

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"Когда организм получает достаточное количество жидкости – понижается уровень холестерина, давление приходит в норму, кишечник работает лучше и становится чище. Волосы и кожа выглядят здоровее, кожа наполняется влагой, исчезают мелкие морщины и сухость", – отметила Фус.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы 10 серьезных причин, почему нужно пить воду.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Здоровье
Персона
Светлана Фус
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