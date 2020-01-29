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/ Здоровый образ жизни

Восемь стаканов воды и 10 000 шагов в день: раскрыты мифы о популярных правилах ЗОЖ

1.2т
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Не все правила и советы о правильном питании и здоровом образе жизни, которые диктуют их приверженцы, действительно работают и приносят пользу.

Примерно половина точно оказывается совершенно бесполезными. Так, самые популярные мифы о ЗОЖ попытался развеять портал "МедикФорум".

Миф 1. "Делайте зарядку по утрам!"

Это действительно полезно, так как зарядка способна привести тело в порядок, растянуть мышцы и улучшить здоровье. Но не значит, что делать ее стоит лишь по утрам. В целом важны физические упражнения, и уделять им нужно не меньше 150 минут в неделю.

Не обязательно делать зарядку по утрам и проходить 10 тыс. шагов в день

Не обязательно делать зарядку по утрам и проходить 10 тыс. шагов в день

Миф 2. "Проходите 10 000 шагов в день!"

На самом деле это, чуть ли не самое важное, так называемое правило ЗОЖ не имеет никакого отношения к медицине или физической культуре. А является всего лишь маркетинговой легендой, придуманной японским брендом Yamasa Toki для продажи очередной модели шагомера.

Миф 3. "Пейте восемь стаканов воды в день!"

Этот фейк по ЗОЖ создал американский диетолог Фредерик Старе, написав о нем в своей книге и при этом не дав никаких объяснений. В действительности же, в день рекомендуется выпивать по 30 мл воды на 1 килограмм веса. Следовательно, эта норма у каждого индивидуальна.

В день рекомендуется выпивать по 30 мл воды на 1 кг веса

В день рекомендуется выпивать по 30 мл воды на 1 кг веса

hmtvlive.com

Миф 4. "Каждый день ешьте суп!"

Об этом нам с детства твердили родители, подчеркивая, что надо есть горячее. А вот на самом деле факт высокой температуры блюд не имеет значения для ЗОЖ. Единственное, супы обычно низкокалорийные, из-за чего их полезно есть при похудении.

Супы низкокалорийные и их просто полезно есть при похудении

Супы низкокалорийные и их просто полезно есть при похудении

avatars.mds

Миф 5. "Пользуйтесь антисептиком!"

Использовать их приверженцы ЗОЖ призывают и в случаи, если руки не грязные. Но важно помнить, что антисептики убивают абсолютно все бактерии, то есть даже полезные, что не очень-то способствует оздоровлению. Поэтому иногда будет достаточно вымыть руки с обычным мылом.

Антисептики убивают абсолютно все бактерии

Антисептики убивают абсолютно все бактерии

zdorovieinfo.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых распространенных мифах 2019 года, которые касаются питания, образа жизни и здоровья.

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Автор
Дина Баронова
Темы
Питание Здоровье
Место
Украина
Тег
правила
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а что тут неправильного????все правильно пишут!говорю как медик вода это разжижение крови а значит меньший ризк тромбов а ходить полезно в том случае а вот бегать пользы меньше,и руки обезвредить антисептиком тоже вреда никакого одна польза и суп тоже полезен для желудка,диетическая еда всегда полезна,да и зарядка для человека полезнее утром бодрее будет,так что все что написано полезно и это не фейк
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