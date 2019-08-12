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/ Здоровый образ жизни

Восемь чашек чая спасут от старения: найден новый секрет молодости

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Восемь чашек травяного чая в день могут существенно замедлить процесс старения человеческого организма.

Такой вывод сделала эксперт в сфере фитнеса Ники Виброу из Колчестера. По ее словам, данный способ также помогает поддержать оптимальный водный баланс, пишет Daily Mail.

"Многочисленные исследования показали, что у тех, кто регулярно пьет чай, старение клеток происходит намного медленнее, чем у тех, кто не употребляет этот напиток", – рассказала она.

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Чай помогает от старения

Чай помогает от старения

tearoad.ru

По словам Виброу, зеленый или белый чай являются абсолютно безопасными и с легкостью могут заменить в рационе воду. К примеру, она выпивает 8 чашек чая в день – по одной каждый час рабочего времени.

"Кожа становится более эластичной и упругой, а благодаря имеющимся в напитке антиоксидантам снижается вес, а также уровень "плохого" холестерина", – поделилась эксперт личными наблюдения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Виктория Клаус развенчала миф о пользе чая. По ее словам, он не помогает похудеть и не улучшает обмен веществ.

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Тема
Здоровье
Тег
старение
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