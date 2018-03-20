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Здоровый образ жизни

Вода в пластиковых бутылках оказалась смертельно опасной

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Не секрет, что многие покупают и пьют бутилированную воду. При этом популярностью пользуется именно пластиковая тара.

Недавние исследования американских ученых, в процессе которых были изучены более 250 наименований воды, показали, что в ней таится настоящая угроза, передает ТСН. В частности, практически все образцы содержали в себе микроскопические частицы пластика.

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Выявить пластик удалось благодаря специальному красителю, который подсвечивал лишнее вещество.

Ученые из Института коллоидной химии при этом отметили, что воду в пластиковых бутылках покупают порядка 80% украинцев.

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Они отмечают, что вода является прекрасным растворителем, потому может содержать в себе все токсические вещества, которые только добавляют в пластик. А потом этот микс попадает в организм человека и может спровоцировать даже злокачественные онкологические процессы.

Потому, по словам ученых, предпочтение лучше отдавать стеклянной таре.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, зачем нужно пить воду.

Объект
здоровье
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