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/Здоровый образ жизни

Внутреннее ожирение: ученые назвали идеальную диету

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Средиземноморская диета является самой эффективной в борьбе с висцеральным ожирением.

К такому выводу пришли израильские ученые, проанализировав результаты эксперимента, который длился 18 месяцев. Об этом сообщает издание Nine.com.au.

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У участников исследования соблюдение этой диеты способствовало сокращению отложений жира вокруг печени на 30%, вокруг сердца – на 11%. Питание включало в себя большое количество овощей, оливкового масла, молочные продукты, говядину.

Внутреннее ожирение: ученые назвали идеальную диету

Иллюстрация

Висцеральный тип набора лишнего веса характеризуется накоплением жировой ткани в области талии и вокруг внутренних органов, что может вызывать нарушение их функций и развитие заболеваний.

Ранее MedOboz писал, что Американская диабетическая ассоциация (АДА) одобрила диету для больных диабетом и преддиабетом, за основу взят средиземноморский тип питания.

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Тема
ожирение
Место
Израиль
Теги
ожирениедиетаздоровье
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