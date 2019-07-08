Вместо тренировок: диетолог назвала топ-5 способов сжечь калории

Избавиться от лишних килограммов можно не только с помощью привычных тренировок и диет. Для этой цели подойдет даже поход по магазинам.

Диетолог Кристина Лобановская на своей странице в Instagram рассказала об альтернативах физическим упражнениям, которые хоть и эффективны, однако не всем приходятся по душе.

Эксперт назвала топ-5 способов сжечь калории:

шопинг;

уборка;

холод;

неусидчивость;

умственная активность.

Ранее MedOboz сообщал, что употребление летних фруктов в неограниченных количествах может привести к набору лишнего веса.

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