Вместо тренировок: диетолог назвала топ-5 способов сжечь калории

Избавиться от лишних килограммов можно не только с помощью привычных тренировок и диет. Для этой цели подойдет даже поход по магазинам.
Диетолог Кристина Лобановская на своей странице в Instagram рассказала об альтернативах физическим упражнениям, которые хоть и эффективны, однако не всем приходятся по душе.
Эксперт назвала топ-5 способов сжечь калории:
шопинг;
уборка;
холод;
неусидчивость;
умственная активность.
5 способов потратить больше калорий 😱👌🏻 ☑️Шоппинг. Ученые утверждают, что 30 минут активного шопинга сжигают около 100 ккал ☝🏻 ☑️Уборка. Ваше отношение в корне изменится к ней, если я вам скажу, что наведение порядка в шкафу, мытьё полов - помогают расходовать целых 300 ккал и делают вас стройнее 🔥 ☑️ Холод. Да, не самое приятное ощущение, но кто мечтает тратить больше калорий - прохлада весьма полезна ! Профессор Рональд Кан выяснил, что бурый жир в теле человека сжигается в несколько раз быстрее в условиях холода. ☑️ Непоседливость. Серия исследований специалистами из клиники Мэйо выяснила, что люди, которые ерзают, сидя на рабочем месте - тратят на целых 150 ккал больше, чем те, кто сидит спокойно) ☑️Умственная активность. Решение сложных задач увеличивает расход глюкозы в организме. Соответсвенно и ккал тратится больше 🙈 Как вам такие способы избавления от лишних кг ? 😊 Ваша, диетолог Кристина Лобановская ❤️#набиpаемсясил #доктордиетолог #диетологкиев #персональныйдиетолог #зожниколаев #ппниколаев #стопжир #счaстливыйиюль
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