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/ Здоровый образ жизни

Вместо мыла: Комаровский посоветовал украинцам неожиданный "дезинфектор"

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Средство для мытья посуды, при отсутствии мыла, также поможет очистить руки.

Оно может служить хорошим дезинфектором. Об этом рассказал на своем YouTube-канале украинский врач-педиатр Евгений Комаровский (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

"Однозначно поможет (средство для мытья посуды, – прим. ред.). Более того, оно очень эффективно. Особенно, если вы куда-то едете и хотите взять с собой мыло, то я бы рекомендовал вам лучше взять с собой в небольшом тюбике средство для мытья посуды. Даже расход меньше. Если у вас есть доступ к воде, но вы, например, едете на дачу и сомневаетесь, есть там мыло или нет. Это очень удобная штука. Очень", – порекомендовал доктор.

Евгений Комаровский

Евгений Комаровский

Кадр из видео

"Я должен вам честно сказать, что по моему туристическому опыту (рыбалок и всего остального), использование именно средства для мытья посуды – эффективно. Отмыть все, что нужно и растворить все, что нужно. Для грубых мужских рук это очень подходит. Женщинам же после его использования нужно очень активно увлажнять кожу. Мужчинам тоже не помешает", – добавил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комаровский рассказал, как не спутать COVID-19 с коклюшем. Доктор назвал основные симптомы.

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Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
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