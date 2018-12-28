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/Блоги - Здоровый образ жизни

Ольга Фомина
Ольга Фомина
Консультант по здоровому образу жизни, блогер Все статьи автора

Вкусное новогоднее меню, от которого не набирают вес

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Знаю, что некоторые новогоднее меню продумывают еще за месяц до праздника. Но для тех, кто, как и я опомнился в последний момент, порекомендую несколько простых и полезных блюд для праздничного застолья.

Начнем с закусок. Желательно, никаких майонезов, салатов с зажарками и полуфабрикатов. Максимум зелени и свежих овощей.

Вот что я точно попробую в канун нового года.

Легкий винегрет с гранатом

Вам понадобятся:

  • отварная свекла

  • отварная морковь

  • зеленое яблоко кислых сортов

  • репчатый лук

  • гранат

  • яблочный уксус

  • растительное масло нерафинированное холодного отжима

Лук мелко нарежьте и залейте уксусом для маринования. В этом время почистите и порежьте кубиками яблоко и овощи. Слейте уксус с лука, промойте его, дайте стечь воде и добавьте к овощам. Салат перемешайте, посолите и заправьте маслом. Разложите в порционную посуду и украсьте ядрами граната.

Вкусное новогоднее меню, от которого не набирают вес

Что же сделать на основное? Я обожаю запеченные в масле и специях овощи, вот их, пожалуй, и приготовлю. Но т.к. в семье есть мужчины, сделаю для них чего-нибудь повесомей, а то будут голодные и злые.

Курица с яблоками

Возьмите:

  • целую курицу

  • 0,5 кг яблок

  • мед

  • растительное масло

  • соль и специи

Смешайте 1 ч. л. меда, 2 ст. л. масла, тимьян и перец с солью. Полученной смесью натрите курицу. Яблоки очистите от семян и порежьте дольками, положите их внутрь птицы. Отверстие зашейте и укутайте курицу в фольгу.

Поместите в разогретую до 220 градусов духовку на 30 минут. Затем снизьте температуру до 180 градусов и оставьте еще на 40 минут.

За 10 минут до окончания снимите фольгу, чтобы курица подрумянилась.

Вкусное новогоднее меню, от которого не набирают вес

Ну и десерт. В последнее время полюбила баловать своих желе, только не магазинным, а на настоящем желатине и свежевыжатом соке. Приходится чуть дольше повозиться, но оно того стоит. А вот к праздничному столу хочу сделать настоящее заморское угощение.

Тропический смузи

Ингредиенты:0,5 кг замороженных экзотических фруктов (я беру готовую смесь в магазине)1 замороженный банан0,25 кг тофу2 ст. л. меда250 мл миндального или другого растительного молока (можно сделать самим или купить готовое)

Вкусное новогоднее меню, от которого не набирают вес

Смешать в блендере замороженные фрукты, тофу, мед и миндальное молоко. Перелить в порционную посуду и украсить свежими фруктами, листиком мяты или орехами, на ваше усмотрение.

Приятного вам аппетита и незабываемого Нового года!

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Автор
Ольга ФоминаОльга Фомина
Темы
Рождество и Новый ГодНовый год
Теги
Новый годздоровьедиета
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