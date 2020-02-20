Вирусолог рассказала, как защититься от гриппа и коронавируса

Пока угроза коронавируса для Украины туманна, грипп уже вовсю проявляет свою жестокость: с начала нового эпидсезона его жертвами стали 38 человек.

Объединяет оба вируса, помимо всего прочего, вероятность развития тяжелых осложнений, потому первое средство спасения – профилактика.

MedOboz расспросил у своего эксперта, вирусолога Надежды Жолобак, как можно защитить себя и своих близких от инфицирования.

Грипп и коронавирус опасны своими осложнениями РБК

В метро – надевайте маску

Медицинская маска – не то средство защиты, которое нужно надевать повсеместно. Используйте этот аксессуар, если, например, отправляетесь в места массового скопления людей, где нет постоянного доступа свежего воздуха (как в метро, на вокзале и т.д.). Но снимайте сразу же, как выйдите на улицу – там без маски риск заболеть намного меньше.

Дело в том, что главная задача медицинских масок – задерживать в себе микробов, которые мы выдыхаем, (функция сдерживать их проникновение из-вне очень кратковременна и не всегда эффективна). Пока маска на лице, мы выдыхаем в нее увлажненный воздух, а он быстро снижает температуру. "То есть под маской температура ниже, чем температура окружающего воздуха. А когда температура снижена в зоне дыхательных путей, клетки, которые отвечают за иммунный ответ – макрофаги – теряют подвижность, соответственно у нас ослабляется местный иммунный ответ", – пояснила вирусолог.

Соблюдайте гигиену

Гигиена рук и лица – также важный момент в профилактике вирусных заболеваний. Частицы вируса могут попасть на кожу, а оттуда переносом попадать на слизистые оболочки. Так что каждый раз, приходя с улицы, важно тщательно мыть руки и умываться теплой водой с мылом, а также не забывать о гигиене после посещения уборной и после контакта с животными.

Промывайте нос

Для защиты от вирусов стоит несколько раз в день промывать нос слабым солевым раствором (защищает слизистую от пересушивания) и орошать препаратами интерферона.

"В них содержится вещество, которое продуцируется клетками в ответ на вирусную инфекцию. И его "появление" является своего рода SOS-сигналом для всех остальных клеток о том, что надо быть "бдительными" и привести все силы в состояние "боевой готовности". После контакта с интерфероном клетки становятся нечувствительными (на 5-6 часов) к инфицированию вирусами", – отметила эксперт.

Питайтесь правильно

С целью защиты очень важно соблюдать нормы правильного питания. Так, в рационе должно содержаться достаточное количество животного белка, а также продуктов, содержащих витамины (то есть, фрукты и овощи).

"Иммунных ответ организма имеет белковую природу. А если белка в организме недостаточно (ведь белкового ДЕПО в организме нет), антитела не вырабатываются в достаточном количестве для адекватной защиты", – подчеркнула Жолобак.

Проветривайте помещение

Сейчас, по словам эксперта, организм каждого из нас становится более восприимчивым к вирусным заболеваниям во многом из-за пересушенного воздуха (ведь зимой повсеместно работают кондиционеры, батареи, калориферы и т.д.). А это приводит к пересыханию слизистых оболочек, из-за чего и повышается риск инфицирования.

Чтобы свести этот фактор риска к минимуму, нужно постоянно увлажнять воздух в помещении, где вы постоянно находитесь (офис, спальня, кухня и т.д.), при помощи увлажнителей воздуха и регулярного проветривания.

"Когда идет проветривание, мы не только обеспечиваем больший доступ кислорода, но и проводим озонирование и дезинфекцию (если в открытое окно светит солнце, помещение обрабатывается ультрафиолетом)", – подытожила вирусолог.

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