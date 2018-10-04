ВАМ НЕ ЖАЛЬ СВОГО СЕРЦЯ?

Кожен з нас має серце, яке може кохати і щеміти, стискатися і мліти. Ми "відчуваємо серцем" і "всім серцем" любимо.

І сьогодні в світі є навіть особливий день -- ДЕНЬ СЕРЦЯ.

Що робимо ми для свого серця? Чи любимо ми його так, щоб йому було добре, а не тісно та боляче?

Наше серце починає давати збої зовсім непомітно.

СЕРЦЮ ПОГАНО і некомфортно в нашому тілі, коли:

1. Високий тиск крові.

2. Високий рівень цукру (глюкози) в крові.

3. Високий рівень холестерину.

4. Надмірна маса тіла.

5. Постійний психоемоційний стрес.

6. Пошкоджені судини (куріння, запалення в організмі).

ВІД ЧОГО МИ МОЖЕМО ПОМЕРТИ?

Найпоширеніша причина смерті у світі -- це жирові відкладення на стінках артерій, які називаються атеросклеротичними бляшками.

У більшості тих, хто їсть з дня на день стандартну їжу (білий хліб, ковбаси-сосиски, смажену їжу, солодощі) бляшки відкладаються коронарних артеріях -- судинах, які постачають збагачену киснем кров до серця.

Процес нашарувань атеросклеротичних бляшок триває десятиліттями і з часом просвіт судин звужується так, що серце задихається без кисню -- і починається стенокардія.

Коли кров, намагаючись дістатися серця, збільшує свій тиск, судина нерідко розривається, утворюється тромб, який блокує весь кровотік і починається інфаркт, що ушкоджує або знищує все серце.

ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ -- саме від неї, швидше за все, помремо ми та наші близькі.

Кожен з нас самостійно вирішує, що йому їсти і як йому жити, але все, для тих, хто не хоче поповнити ряди сердечників-смертників, варто знати, що добре для нашого серця.

ХАРЧУВАННЯ І СТИЛЬ ЖИТТЯ

- Їжте багато зелені.

- Кольорових овочів.

- Бобових (якщо нема протипоказань, наприклад, запальних захворювань органів травлення), то щодня.

- Ягід.

- Продукти, багаті омега-3 жирами.

Новости В чому неймовірна користь гарбуза

- Не їжте і не пийте солодощі (все, що містить доданий цукор та фруктозу), а також вироби із очищеного (білого, темного/коричневого і навіть "чорного" борошна).

- Не смажте.

- Назавжди забудьте про транс-жири (маргарини, спреди, "легкі" масла, а також продукти, де вони заховані: всякі магазинні печива, особливо -- з кремовими прошарками, кондитерські вироби тривалого зберігання -- круасани, рулети і тд; цукерки з поадкми, вафлі і тп).

- Не куріть!

- Рухайтеся! Не 30 хвилин, як рекомендує від безнадійності ВООЗ, а 1,5 годин в день!

- Не економте на сні!

- Знаходьте справу до душі, закохуйтеся, живіть позитивними емоціями!

Ваше тіло і серце поступово відновиться само, якщо Ви дозволите йому це зробити.

МІЙ СНІДАНОК.

1. Зелень руколи та капусти кале (з власного городу).

2. Помідор, цибуля біла та фіолетова, півогірка.

3. Яйце.

4. Каша із запарених цільнозернових вівсяних пластівців із додаванням вівсяних висівок (в пропорції 1:1).

5. Виноград (власний).

6. Горіхи і насіння гарбуза.

7. Омега-3 жири в капсулах Nutrilite.

ЧОМУ ОМЕГА-3 ДОДАТКОВО?

Тому що вони є незамінними, тобто в організмі НЕ утворюються, тому їх потрібно споживати з їжею. Містяться в морській жирній рибі, але не вся жирна риба, яка продається, містить достатньо омега-3. Осінь, зміна температури, більший ризик застуд; нормалізують роботу імунної системи. За даними дослідження, щоденне споживання продовжує життя, в середньому, на 9 років. Знижує рівень гормону стресу кортизолу, пригнічує системне запалення, що рівнозначне старінню, а також це профілактика депресій.