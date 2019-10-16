Смертельный вейп: любителям пара посвящается

Многие думают, что вейпинг менее вреден, чем курение. Хотя правда, что пары электронных сигарет не содержат всех токсинов табачного дыма, они все же оказывают негативное воздействие на здоровье курящего. Американская кардиологическая ассоциация (АНА) приводит лишь несколько причин, почему:

Большинство электронных сигарет доставляют никотин , который вызывает сильную зависимость и может нанести вред развивающемуся мозгу подростков, детей и плодов у женщин, которые вейпят во время беременности. Также вред электронных систем доставки никотина зависит от их типа, они подвергают пользователей еще большему количеству никотина, чем традиционные сигареты.

В дополнение к никотину, пары электронных сигарет включают потенциально вредные вещества, такие как диацетил (химическое вещество, связанное с серьезным заболеванием легких), вызывающие рак химические вещества, летучие органические соединения (ЛОС) и тяжелые металлы , такие как никель, олово и свинец.

Жидкость, используемая в электронных сигаретах, может быть опасной, даже если она использовалась не по назначению.

Вейпы были связаны с тысячами случаев серьезных повреждений легких, некоторые из которых привели к смерти. Хотя точная причина все еще не подтверждена, CDC рекомендует людям не использовать электронные сигареты.

Вейпинг вреден для здоровья Иллюстрация

Симптомы, о которых люди сообщали, включают тяжелую пневмонию, одышку, кашель, лихорадку, усталость и дыхательную недостаточность. В таком состоянии организм с трудом расщепляет кислород и вырабатывать углекислый газ. В результате этого легкие перестают нормально функционировать и дыхание становится затрудненным.

До сих пор Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не одобрило вейпинг как способ отказаться от курения. И многие курильщики, которые "парят", продолжают употреблять как обычные сигареты, так и электронные.

Самая большая угроза для здоровья со стороны электронных сигарет может заключаться в следующем: растущая популярность вейпинга может "нормализовать" курение, которое снижалось годами. Отмена с трудом завоеванных успехов в глобальных усилиях по борьбе с курением будет катастрофой. Курение по-прежнему является основной предотвратимой причиной смерти во всем мире.

Виды электронных систем доставки никотина Иллюстрация

В настоящее время более 38 миллионов человек курят электронные сигареты. В 2011 году было около 6 миллионов потребителей, в 2021 году эта цифра должна вырасти до 55 миллионов. Вейпинг легче продавать, чем обычные сигареты, потому что он считается менее вредным, чем последние.

По данным ВОЗ, табак убивает половину своих потребителей – это более 8 миллионов человек в год, причем 1,2 миллиона человек являются пассивными курильщиками.

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