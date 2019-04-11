В свежих овощах обнаружили жутких обитателей и сняли их на видео

28-летний Мартин Каэ Кристиансен, студент Ольборгского университета, выпустил шокирующее видео, показывающее насекомых, что находятся на поверхности свежих овощей.

Об этом интересном факте сообщает Dailymail.

Мартин обнаружил много насекомых на поверхности овощей. Это личинки, мошки, клещи и круглые черви.

Большинство организмов являются безвредными, однако, не стоит пренебрегать мытьем овощей, подчеркивает Мартин. Некоторые насекомые могут вызвать инфекцию.

Студент изучил поверхность моркови, картофеля, сельдерея и лука-порея. Грязь на них оказалась мертвыми насекомыми.

Наиболее часто встречались клещи и круглые черви, известные как острицы. Эти черви являются человеческими паразитами, но те, которые обнаружены в пище, скорее всего, не вредны. В большинстве случаев инфекция от круглого червя не вызывает каких-либо заметных симптомов.

Также были найдены тихоходки, которые обитают в воде, их еще называют водяными медведями. Тихоходки могут выдерживать экстремальные условия – сильное давление, радиацию и температуру. Но эти организмы не представляют угрозы для людей.

Мартином найдены и личинки мошек. Взрослые особи способны кусать людей, распространять некоторые инфекционные болезни. Одна из найденных личинок так и не была идентифицирована, автор видео просит помочь ему в этом.

Перед употреблением овощи необходимо тщательно мыть, чтобы обезопасить себя от заражения разного рода инфекциями.

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