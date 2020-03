В сети показали, как правильно нужно мыть руки для защиты от COVID-19: иначе не поможет

В сети наглядно показали, как правильно и тщательно мыть руки с мылом по всем известной инструкции и защититься от коронавируса COVID-19 и других болезней.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Чтобы объяснить, что только благодаря такому методу руки будут чистыми, на белые перчатки вместо мыла нанесли черную краску. Видео опубликовал американский политолог Ян Бреммер в своем Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В процессе "мытья" видно, что таким образом все руки покрываются средством, в отличии от того, как большинство людей моет руки каждый день.

Correct hand-washing technique.

We’re not going to make it. pic.twitter.com/BwtziHrXWM