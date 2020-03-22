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В сети показали, как правильно нужно мыть руки для защиты от COVID-19: иначе не поможет

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В сети наглядно показали, как правильно и тщательно мыть руки с мылом по всем известной инструкции и защититься от коронавируса COVID-19 и других болезней.

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Чтобы объяснить, что только благодаря такому методу руки будут чистыми, на белые перчатки вместо мыла нанесли черную краску. Видео опубликовал американский политолог Ян Бреммер в своем Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Как правильно мыть руки

Как правильно мыть руки

Скриншот из видео

В процессе "мытья" видно, что таким образом все руки покрываются средством, в отличии от того, как большинство людей моет руки каждый день.

Как писал OBOZREVATEL ранее, итальянский врач дала семь простых советов о том, как не стать жертвой коронавируса.

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Автор
Максим Пяточкин
Тема
Коронавирус
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