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/ Здоровый образ жизни

В роботизированных аптеках начинается акция "Косимо ціни"

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Август – пора сбора урожая. Роботизированные аптеки доказывают, что косить можно не только сено, но и скидки. Именно так называется их новая всеукраинская акция. Она длится в течение двух месяцев – с 01.08 до 30.09.2019. Всеукраинская акция "Косимо ціни"* предполагает, что аптеки делают скидки на популярные товары до 25%. О деталях можно спросить у провизора.

Акция "Косимо ціни" охватывает разные позиции. Скидка на медицинские изделия, гигиенические средства и иные товары действует при их наличии в фармбрендах "Аптека Копейка", "Благодия", "Аптека АНЦ".

Есть много очевидных и неожиданных причин посещения роботизированной аптеки. Кто-то покупает там любимые товары, кому-то нужно собрать аптечку в дорогу, но также есть и люди, которые знакомятся с инновационными технологиями. В роботизированной аптеке за выкладку на полку отвечает специальный робот PharmBot. Он не ошибается и не устает. Фармацевту не под силу найти нужный товар на полке за 7 секунд, а аптечный робот с легкостью справляется с этой задачей. Роботизированные аптеки предлагают открытое общение с провизором и привлечение PharmBot для выполнения основных процессов. В результате посетитель получает быстрое и вежливое обслуживание.

Роботизированные аптеки – это открытие светлые пространства, где хочется находиться. Проведением всеукраинской акции "Косимо ціни" они снижают розничную стоимость популярных товаров.

В аптеках под брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка" и "Благодия" покупают нужные позиции для всей семьи. Аптечная справка позволяет заказать товары, чтобы быстрее забрать их в пунктах продажи.

Напоминаем, всеукраинская акция "Косимо ціни" действует с 1.08 по 30.09 на территории всей Украины. Информацию об ассортименте и размере скидки стоит уточнять у провизоров роботизированных аптек. Акция касается разнообразных товаров, которые помогают заботиться о здоровье, укреплять иммунитет и следить за гигиеной. Скидка действует, если товар есть в аптеке.

В роботизированных аптеках начинается акция "Косимо ціни"

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, о соотношении к предыдущей цене реализации, об ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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Dell Alex
Dell Alex
"Обоз" ударной джинсой отрабатывает бабки )))
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