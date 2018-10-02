В 50 лет выглядит на 20: вечно молодая китаянка призналась, как сохранить красоту

Прославившаяся своей "молодостью" 50-летняя китаянка Лю Елинь, которая уже вышла на пенсию, рассказала, что ей удается хорошо выглядеть благодаря тренировкам на холоде.

Она призналась, что вот уже 30 лет активно занимается спортом. Больше всего ей нравится плавать в открытых водоемах: женщина не бросает это занятие даже зимой, пишет Daily Mail.

"Елинь переплывала через 40-километровый Малаккский пролив, прыгала с парашютом с высоты 4,5 километра и занималась йогой на 30-градусном морозе", - говорится в сообщении.

В последнее время Елинь обучается фридайвингу на филиппинских пляжах. "Я всегда любила море и умею плавать с аквалангом, но теперь я бросила себе новый вызов. Я хочу нырять как можно глубже безо всякого оборудования", — рассказала она.

Женщина призналась, что новое занятие дается ей непросто: не дышать под водой по три минуты оказалось "невыносимо больно".

Елинь шутливо называет своей главной целью в жизни "путешествовать по всему миру и носить красивые купальники". Она надеется сохранить свою внешность до 80 лет.

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