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В 50 лет выглядит на 20: вечно молодая китаянка призналась, как сохранить красоту

2.2тЧитать материал на украинском

Прославившаяся своей "молодостью" 50-летняя китаянка Лю Елинь, которая уже вышла на пенсию, рассказала, что ей удается хорошо выглядеть благодаря тренировкам на холоде.

Она призналась, что вот уже 30 лет активно занимается спортом. Больше всего ей нравится плавать в открытых водоемах: женщина не бросает это занятие даже зимой, пишет Daily Mail.

"Елинь переплывала через 40-километровый Малаккский пролив, прыгала с парашютом с высоты 4,5 километра и занималась йогой на 30-градусном морозе", - говорится в сообщении.

В 50 лет выглядит на 20: вечно молодая китаянка призналась, как сохранить красоту

В последнее время Елинь обучается фридайвингу на филиппинских пляжах. "Я всегда любила море и умею плавать с аквалангом, но теперь я бросила себе новый вызов. Я хочу нырять как можно глубже безо всякого оборудования", — рассказала она.

В 50 лет выглядит на 20: вечно молодая китаянка призналась, как сохранить красоту

Женщина призналась, что новое занятие дается ей непросто: не дышать под водой по три минуты оказалось "невыносимо больно".

В 50 лет выглядит на 20: вечно молодая китаянка призналась, как сохранить красоту
В 50 лет выглядит на 20: вечно молодая китаянка призналась, как сохранить красоту
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Елинь шутливо называет своей главной целью в жизни "путешествовать по всему миру и носить красивые купальники". Она надеется сохранить свою внешность до 80 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, биолог рассказала, от каких продуктов нужно отказаться, чтобы продлить молодость.

Место
Китай
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