Увеличивает ли капуста грудь: ученые опровергли женский миф

Британские ученые развенчали миф о то, что капуста влияет на размер женской груди.

Так, они проверили бытующее в народе мнение, что потребление этого продукта положительно сказывается на размере бюста. Они предположили, что в капусте содержатся компоненты, которые способны по своему составу имитировать рост молочных желез, сообщает The Mirror.

Однако, выяснилось, что прямой связи между активным употреблением овоща и размером груди ученые выявить так и не смогли.

Новости Врачи нашли эффективный способ лечения рака груди

Как увеличить грудь UpLady.ru

Правда, они отметили, что в капусте содержится большое количество полезных минералов и витаминов, которые в любом случае положительно сказываются на организме.

Ранее OBOZREVATELсоставил список из 3 способов, которые помогут увеличить бюст без хирургического вмешательства.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!