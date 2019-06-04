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Увеличивает ли капуста грудь: ученые опровергли женский миф

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Британские ученые развенчали миф о то, что капуста влияет на размер женской груди.

Так, они проверили бытующее в народе мнение, что потребление этого продукта положительно сказывается на размере бюста. Они предположили, что в капусте содержатся компоненты, которые способны по своему составу имитировать рост молочных желез, сообщает The Mirror.

Однако, выяснилось, что прямой связи между активным употреблением овоща и размером груди ученые выявить так и не смогли.

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Правда, они отметили, что в капусте содержится большое количество полезных минералов и витаминов, которые в любом случае положительно сказываются на организме.

Ранее OBOZREVATELсоставил список из 3 способов, которые помогут увеличить бюст без хирургического вмешательства.

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Место
Великобритания
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Комарова Каролина
Комарова Каролина
Спaси6о тому, ктo пoкaзал мнe сaйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁3sx7b24 Пpоcто пpойдя пpоcтой oпрoc получила почти полyгодовyю зaрплaту)) Пользyйтeсь, пoка eщe еcть вoзможность=)
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