Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровый образ жизни

"Будет в кайф!" Тренер рассказал, как заставить себя делать зарядку

157 Читать материал на украинском

На утренний комплекс физических упражнений достаточно выделять 30-45 минут ежедневно. Но даже 10-минутная зарядка поможет привести тело в тонус и улучшить самочувствие.

О том, как мотивировать себя заниматься спортом, в эфире ObozTV рассказал известный украинский тренер по фитнесу, мастер-тренер по TRX Ярослав Сойников.

"Физические упражнения до завтрака – благо. Это можно однозначно рекомендовать", – подчеркнул Сойников.

Он напомнил о ряде исследований, которые подтверждают пользу физических нагрузок натощак. А вот какой именно спорт выбрать – пусть каждый решает сам для себя, посоветовал тренер.

"Очень важный момент: полюбить упражнения. Они должны быть в кайф. Человек должен просыпаться с предвкушением... Например, если вы не любите бегать и это вызывает у вас отторжение – скорей всего, это не благо для вашего тела. Поэтому стоит найти то, что по душе", – пояснил он.

Новости
"Бег не помогает": чемпионка мира по фитнесу рассказала, как быстро похудеть
Сойников показал несколько простых упражнений для утренней разминки (смотрите на видео)

Сойников показал несколько простых упражнений для утренней разминки (смотрите на видео)

Сойников признался, что его любимый вид нагрузки сразу после пробуждения – это йога.

"Кому-то по кайфу пробежка. Кому-то – тягать железо. Это лучше, чем ничего не делать", – добавил спортсмен.

Тем, у кого по утрам не хватает времени, он посоветовал заниматься хотя бы 10 минут.

"Это необыкновенно дисциплинирует. Первые действия утром формируют ваш образ мышления, порядок в голове. И ради эффективности вашего рабочего дня лучше включить физические упражнения в утренний ритуал", – рассказал Сойников.

Новости
Как снять стресс: психотерапевт показал 5 оригинальных упражнений

В качестве самого доступного варианта он предложил комплекс универсальных упражнений, которые делают во время разминки на различных спортивных занятиях.

"Если вы не хотите заморачиваться изучением каких-то новых техник и вам пришло в голову просто помахать руками, сделать круговые движения тазом, корпусом, коленями – это окей. Те упражнения, которые мы в детстве или в юности делали на разминке – они классные", – заверил мастер.

Главный совет тренера: упражнения должны быть в кайф

Главный совет тренера: упражнения должны быть в кайф

Allyssonblog.com / AdobeStock

OBOZREVATEL также напоминает, что стройные люди чаще всего не пропускают завтрак – к такому выводу пришли американские ученые из Корнельского университета. А известный диетолог Виктория Кляуз назвала продукты, которые не желательно употреблять утром.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.

Темы
Диеты и фитнес Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Ярослав Сойников
Теги
Фитнес спорт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости