"Будет в кайф!" Тренер рассказал, как заставить себя делать зарядку

На утренний комплекс физических упражнений достаточно выделять 30-45 минут ежедневно. Но даже 10-минутная зарядка поможет привести тело в тонус и улучшить самочувствие.

О том, как мотивировать себя заниматься спортом, в эфире ObozTV рассказал известный украинский тренер по фитнесу, мастер-тренер по TRX Ярослав Сойников.

"Физические упражнения до завтрака – благо. Это можно однозначно рекомендовать", – подчеркнул Сойников.

Он напомнил о ряде исследований, которые подтверждают пользу физических нагрузок натощак. А вот какой именно спорт выбрать – пусть каждый решает сам для себя, посоветовал тренер.

"Очень важный момент: полюбить упражнения. Они должны быть в кайф. Человек должен просыпаться с предвкушением... Например, если вы не любите бегать и это вызывает у вас отторжение – скорей всего, это не благо для вашего тела. Поэтому стоит найти то, что по душе", – пояснил он.

Сойников показал несколько простых упражнений для утренней разминки (смотрите на видео)

Сойников признался, что его любимый вид нагрузки сразу после пробуждения – это йога.

"Кому-то по кайфу пробежка. Кому-то – тягать железо. Это лучше, чем ничего не делать", – добавил спортсмен.

Тем, у кого по утрам не хватает времени, он посоветовал заниматься хотя бы 10 минут.

"Это необыкновенно дисциплинирует. Первые действия утром формируют ваш образ мышления, порядок в голове. И ради эффективности вашего рабочего дня лучше включить физические упражнения в утренний ритуал", – рассказал Сойников.

В качестве самого доступного варианта он предложил комплекс универсальных упражнений, которые делают во время разминки на различных спортивных занятиях.

"Если вы не хотите заморачиваться изучением каких-то новых техник и вам пришло в голову просто помахать руками, сделать круговые движения тазом, корпусом, коленями – это окей. Те упражнения, которые мы в детстве или в юности делали на разминке – они классные", – заверил мастер.

Главный совет тренера: упражнения должны быть в кайф Allyssonblog.com / AdobeStock

OBOZREVATEL также напоминает, что стройные люди чаще всего не пропускают завтрак – к такому выводу пришли американские ученые из Корнельского университета. А известный диетолог Виктория Кляуз назвала продукты, которые не желательно употреблять утром.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!