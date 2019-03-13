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/Здоровый образ жизни

Ускоряют старение: какие продукты нельзя есть после 30 лет

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После 30 лет людям нужно придерживаться особого режима питания и исключить продукты, содержащие большое количество сахара.

Для того, чтобы возрастные изменения не так сильно сказывались на организме, нужно отказаться от пирожных и конфет, а вместо них есть черный шоколад, фрукты и ягоды, пишет Medikforum.

На втором месте диетологи разместили изделия из белой муки. Макароны, белый хлеб и выпечка повышает уровень глюкозы в крови и содействует скоплению жира.

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Также следует исключить пиво и алкогольные коктейли, поскольку с возрастом организм хуже перерабатывает алкоголь, а обезвоживание ощущается сильнее.

Четвертое табу для тридцатилетних ‒ трансжиры, содержащиеся в маргарине и полуфабрикатах. Они сильно ускоряют старение кожи и делают ее более чувствительной к ультрафиолету.

Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

На пятом месте диетологи назвали колбасу, поскольку ее консерванты и стабилизаторы способствуют развитию онкологических заболеваний.

Как писал OBOZREVATEL, диетологи назвали лучшие диеты для подготовки тела к лету. Также они рассказали, какие методы нельзя применять для экспресс-похудения.

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Место
Украина
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