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/Здоровый образ жизни

Упражнения для стройности ног: назван лучший тренажер

1.1тЧитать материал на украинском

Для приведения в форму мышц и стройности ног в спортзале самым эффективным тренажером является так называемый "стульчик".

Он позволяет сделать бедра более рельефными, сообщила в Instagram фитнес-тренер Анастасия Новикова.

"При этом сохраняется стройность ног при виде спереди, так как форма мышц становится более вытянутой", – подчеркнула Новикова.

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Тренажер "стульчик"

Тренажер "стульчик"

Скриншот

Суть упражнений на этом тренажере заключается в глубоких приседаниях при ровной спине. Фитнес-тренер отметила, что не стоит брать дополнительный вес, зато нужно делать побольше подходов.

Упражнения для стройности ног

Упражнения для стройности ног

Скриншот

"СТУЛЬЧИК" - УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ СТРОЙНЫХ НОГ ✅ ⠀ Такой тренажёр крайне редко вижу в тренажёрных залах, но у кого есть, берите на заметку ))) Стульчик: Делает переднюю поверхность бедра более выпуклой при виде сбоку. При этом сохраняя стройность ног при виде спереди, так как форма мышц становится более вытянутой. ⠀ Также идеально подходит для тех, кто хочет добавить глубины мышцам передней поверхности бедра) Более подробно об этом упражнении рассказываю на видео в IGTV. Найти можно по этому тегу #fitnote_тренажеры ✅ ⠀ У кого есть такой тренажёр?))

Публикация от Фитнес Тренер (@nastusianovikova)

Как писал OBOZREVATEL, в сети обнародовали топ упражнений, которые помогут убрать жир с живота. Физические нагрузки стоит выполнять через день в три подхода по 15-20 раз и максимально во время тренировки напрягать мышцы пресса.

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Место
Украина
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