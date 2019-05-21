Упражнения для стройности ног: назван лучший тренажер

Для приведения в форму мышц и стройности ног в спортзале самым эффективным тренажером является так называемый "стульчик".
Он позволяет сделать бедра более рельефными, сообщила в Instagram фитнес-тренер Анастасия Новикова.
"При этом сохраняется стройность ног при виде спереди, так как форма мышц становится более вытянутой", – подчеркнула Новикова.
Тренажер "стульчик"
Скриншот
Суть упражнений на этом тренажере заключается в глубоких приседаниях при ровной спине. Фитнес-тренер отметила, что не стоит брать дополнительный вес, зато нужно делать побольше подходов.
Упражнения для стройности ног
Скриншот
"СТУЛЬЧИК" - УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ СТРОЙНЫХ НОГ ✅ ⠀ Такой тренажёр крайне редко вижу в тренажёрных залах, но у кого есть, берите на заметку ))) Стульчик: Делает переднюю поверхность бедра более выпуклой при виде сбоку. При этом сохраняя стройность ног при виде спереди, так как форма мышц становится более вытянутой. ⠀ Также идеально подходит для тех, кто хочет добавить глубины мышцам передней поверхности бедра) Более подробно об этом упражнении рассказываю на видео в IGTV. Найти можно по этому тегу #fitnote_тренажеры ✅ ⠀ У кого есть такой тренажёр?))
Как писал OBOZREVATEL, в сети обнародовали топ упражнений, которые помогут убрать жир с живота. Физические нагрузки стоит выполнять через день в три подхода по 15-20 раз и максимально во время тренировки напрягать мышцы пресса.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!