Упражнения для стройности ног: назван лучший тренажер

Для приведения в форму мышц и стройности ног в спортзале самым эффективным тренажером является так называемый "стульчик".

Он позволяет сделать бедра более рельефными, сообщила в Instagram фитнес-тренер Анастасия Новикова.

"При этом сохраняется стройность ног при виде спереди, так как форма мышц становится более вытянутой", – подчеркнула Новикова.

Тренажер "стульчик" Скриншот

Суть упражнений на этом тренажере заключается в глубоких приседаниях при ровной спине. Фитнес-тренер отметила, что не стоит брать дополнительный вес, зато нужно делать побольше подходов.

Упражнения для стройности ног Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в сети обнародовали топ упражнений, которые помогут убрать жир с живота. Физические нагрузки стоит выполнять через день в три подхода по 15-20 раз и максимально во время тренировки напрягать мышцы пресса.

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