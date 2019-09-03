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Украину накроет мощнейший метеоудар: названа дата

2.7т Читать материал на украинском

Мощная магнитная буря накроет Землю 27 и 28 сентября. Ее сила достигнет уровня G2.

Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. До этого времени возмущения магнитосферы не предвидится.

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В эти дни метеочувствительные люди могут ощущать недомогание: головные боли, страдать от повышенного давления, ощущать слабость. Чтобы минимизировать симптомы, медики советуют придерживаться режима сна, отказаться от алкогольных напитков, не переедать, а также больше времени проводить на свежем воздухе.

Украину накроет мощнейший метеоудар: названа дата

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко отметил, что врачи скорой помощи фиксируют во время магнитных бурь значительное увеличение вызовов к людям, из-за проблем с центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.

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Место
Украина
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